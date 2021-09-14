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محمد بلال طه يكتب: حلم أراجوز (شعر)

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محمد بلال طه يكتب: حلم أراجوز (شعر) محمد بلال طه يكتب: حلم أراجوز (شعر)

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بعيش ماسك.. فى قشاية

تكون دايبة.. بتتباها بأوهامها

وجواها .. بقايا حلم

بيقاوح يكون.. ممكن

وبيتعكز بمرجيحة

بتتشقلب.. بأيامى

ولون أغنية بهتانة

للمبة نيون .. فى خلفية

ليوم مولد.. وأنا المولود

فى بترينة.. ورف قزاز

يمر العمر .. وأنا عايش

على دماغه.. يزيد الحمل

وشرخه كل يوم

يكبر.. هموم تكتر

سنين تتقل.. وهو كل يوم يتهز

منيش عارف .. أكون قادر

وأشوف غيره

فبتمسك كتير

جامد.. ولما حدوده تجرحنى

وتدبحنى.. أعيش ميت

أموت عايش ولا بتفرق

وتبقى الغربة جوايا

بلون الدم

وبرايا .. بدون ملمح

ولا بلمح ولو مرة

بذور ضحكة

ولا حكاية فى يوم

تفرح

أنا المضحك لخلق الله

أنا الفرجة

أنا الأراجوز

وجوايا بحور

الحزن بتنوح

بصوت زمارة

بتصرخ بكام كلمة

تكون تايهة

بتتشكل بطعم الجرح

جوايا.. ويبقى لحنها حادق

فبتحادق على نفسى

وأغنيها كحدوتة

فتتنقل على لسان الولاد

ف العيد

ويحكوا فيها فرحتهم

ويبقى أصلها دمعة

لنوح أراجوز

نصيبه إنه فى يوم

يحلم.

المصرى اليوم

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