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نائبة : تقرير التنمية البشرية شهادة دولية وعلينا العمل على استكمال البنية التشريعية

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نائبة : تقرير التنمية البشرية شهادة دولية وعلينا العمل على استكمال البنية التشريعية نائبة : تقرير التنمية البشرية شهادة دولية وعلينا العمل على استكمال البنية التشريعية

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قالت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن اطلاق تقرير التنمية البشرية ٢٠٢١ « المسيرة والمسار»، يعتبر فعلا شهادة دولية بمدى تحقيق تقدم في التنمية بتقارير الامم المتحدة والجهات الشريكه في التنمية، لافتة إلى أنه يوجد بالتقرير توصيات نعمل عليها لاستكمال البنية التشريعية المتعلقة بها.

وأضافت النائبة سناء السعيد، في تصريحات صحفية، فعلا اثبتت مصر في السنوات الاخيرة تقدم رغم التحديات الكبيرة الموجودة داخليا ومحاربة الارهاب والتطرف ..إلا اننا استطعنا تحقيق نقلة كبيرة في ملف التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتحقيق حماية حقيقية للأسر الاولى بالرعاية ومحاربة الفقر والمبادرات الرئاسية ١٠٠مليون صحة ومبادرة حياه كريمة ومشروع تكافل وكرامة، وخفض معدلات البطالة ونسبة الفقر، وذلك في ظل وجود جائحة كورونا، إلا ان الدولة المصرية حققت تقدما كبيرا في ملفات كبيرة.
واوضحت النائبة سناء السعيد ان هذا اول تقرير من عشر سنوات من الامم المتحدة عن مصر، وهذا يدل على استقرار الاوضاع لدينا وتحقيق خطوات جادة نحو التنمية.

المصرى اليوم

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