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إدلب.. مقتل امرأة وجرح طفل في قصف للنظام على مركز طبي

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إدلب.. مقتل امرأة وجرح طفل في قصف للنظام على مركز طبي إدلب.. مقتل امرأة وجرح طفل في قصف للنظام على مركز طبي

جي بي سي نيوز :- قُتلت امرأة وجُرح طفل، الأربعاء، إثر قصف شنته قوات النظام على مركز طبي في ريف محافظة إدلب شمالي سوريا، وذلك ضمن خروقات النظام المتواصلة لوقف إطلاق النار في المنطقة.

وأفادت مصادر محلية، لمراسل الأناضول، بأن قوات النظام والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران المتمركزتين في مدينة كفرنبل بريف إدلب الجنوبي استهدفتا بقصف مدفعي مستوصف قرية "مريان" بريف إدلب الجنوبي

وأوضحت المصادر أن امرأة قتلت و جرح طفل جراء القصف، فيما خرج المستوصف عن الخدمة.

والثلاثاء، قُتل 4 مدنيين في قصف مدفعي نفذته قوات النظام على مدينة إدلب.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران، التوصل إلى اتفاق على إقامة "منطقة خفض تصعيد" في إدلب، ضمن اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام السوري وداعميها تهاجم المنطقة بين الحين والآخر، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 5 مارس/ آذار 2020.

الاناضول 

جي بي سي نيوز

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