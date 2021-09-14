"الفيصل" يكرم "الغامدي" نظير موقفه الإنساني مع معتمر

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تخلّى عن مظلّته ليقي أحد المعتمرين من حرارة الشمس

كرَم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، الجندي أول فايز الغامدي من منسوبي القوة، نظير موقفه الإنساني مع معتمر كان يشكو حرارة الشمس وطلب مظلته فما كان منه إلا أن قدمها له.

جاء ذلك بحضور قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، اللواء محمد البسامي.

وقدّم الأمير خالد الفيصل، شكره للجندي "الغامدي" على موقفه الإنساني الذي يعكس الأخلاق الإسلامية التي يتحلّى بها الإنسان السعودي.

فيما عبّر "الغامدي" عن شكره للأمير خالد الفيصل على هذه اللفتة التي تؤكد حرصه على تحفيز وتشجيع منسوبي القطاعات الأمنية.

وكان أحد المعتمرين وخلال تأديته للطواف تقدّم نحو "الغامدي" طالبًا منه الحصول على مظلته الشمسية ليحمي نفسه من حرارة الشمس فبادر رجل الأمن بتقديم المظلة للمعتمر.