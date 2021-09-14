أخبار عاجلة

بركان"كومبر فيجا" يدمر مئات المنازل في جزيرة بالما إحدى جزر الكناري الإسبانية -
عملية انقلابية فاشلة في السودان للسيطرة على الحكم -
سيول وبَرَد وغبار.. ما الذي تحمله التقلبات الجوية لـ "48 ساعة مقبلة"؟! -
لأول مرة.. فيلم بالألوان الطبيعية لزيارة "المؤسس" لمصر يعرضه التلفزيون -
مجلس الوزراء ينعى المشير محمد حسين طنطاوى -
أهالي الأفلاج يطالبون بفعاليات لمشاركة المجتمع الاحتفال باليوم الوطني -
مثل هذا اليوم قبل 89 عاماً.. إعلان اسم المملكة بعد توحيد البلاد على يد المؤسس -
فيديو مرعب.. شاهد ما حدث لشاب بأحد شوارع الأردن -
الجوازات تصدر 7344 قرارًا إداريًّا خلال شهر محرم -
عناصر إخوانية تمّ القبض عليهم.. انقلاب فاشل بالسودان وبيان عسكري مرتقب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الفيصل" يكرم "الغامدي" نظير موقفه الإنساني مع معتمر

Print
"الفيصل" يكرم "الغامدي" نظير موقفه الإنساني مع معتمر "الفيصل" يكرم "الغامدي" نظير موقفه الإنساني مع معتمر
تخلّى عن مظلّته ليقي أحد المعتمرين من حرارة الشمس

كرَم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، الجندي أول فايز الغامدي من منسوبي القوة، نظير موقفه الإنساني مع معتمر كان يشكو حرارة الشمس وطلب مظلته فما كان منه إلا أن قدمها له.

جاء ذلك بحضور قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، اللواء محمد البسامي.

وقدّم الأمير خالد الفيصل، شكره للجندي "الغامدي" على موقفه الإنساني الذي يعكس الأخلاق الإسلامية التي يتحلّى بها الإنسان السعودي.

فيما عبّر "الغامدي" عن شكره للأمير خالد الفيصل على هذه اللفتة التي تؤكد حرصه على تحفيز وتشجيع منسوبي القطاعات الأمنية.

وكان أحد المعتمرين وخلال تأديته للطواف تقدّم نحو "الغامدي" طالبًا منه الحصول على مظلته الشمسية ليحمي نفسه من حرارة الشمس فبادر رجل الأمن بتقديم المظلة للمعتمر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
سيول وبَرَد وغبار.. ما الذي تحمله التقلبات الجوية لـ "48 ساعة مقبلة"؟!

سيول وبَرَد وغبار.. ما الذي تحمله التقلبات الجوية لـ "48 ساعة مقبلة"؟!

لأول مرة.. فيلم بالألوان الطبيعية لزيارة "المؤسس" لمصر يعرضه التلفزيون

لأول مرة.. فيلم بالألوان الطبيعية لزيارة "المؤسس" لمصر يعرضه التلفزيون

أهالي الأفلاج يطالبون بفعاليات لمشاركة المجتمع الاحتفال باليوم الوطني

أهالي الأفلاج يطالبون بفعاليات لمشاركة المجتمع الاحتفال باليوم الوطني

مثل هذا اليوم قبل 89 عاماً.. إعلان اسم المملكة بعد توحيد البلاد على يد المؤسس

مثل هذا اليوم قبل 89 عاماً.. إعلان اسم المملكة بعد توحيد البلاد على يد المؤسس