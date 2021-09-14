المغرب يطيح بخلية "داعشية" خططت لاغتيال شخصيات عامة

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العثور على معدات معلوماتية وملابس شبه عسكرية

أطاحت السلطات المغربية، اليوم "الثلاثاء" بخلية إرهابية موالية لتنظيم "داعش" الإرهابي وتوقيف ثلاثة مشتبه فيهم.

وأوضح المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في بيان نقلته "فرانس 24"؛ أن المشتبه فيهم الثلاثة الذين أوقفوا في مدينة الرشيدية في جنوب شرق البلاد يبلغون من العمر 37 و27 و21 سنة.

وأضاف أنهم كانوا يخططون لارتكاب جنايات ضد الأشخاص بخلفية إرهابية، واختير أحد الضحايا كهدف وشيك لعملية القتل بسبب اشتغاله في مرافق ذات منفعة عامة.

وبيّن "المكتب" أن عمليات تفتيش منازل المشتبه فيهم ومتجر أحدهم أسفرت عن العثور على معدات معلوماتية وذاكرتي تخزين وهواتف محمولة، وملابس شبه عسكرية، ومخطوطات عديدة مكتوبة بخط اليد وأخرى مطبوعة من الإنترنت تحرض وتمجد العمليات الإرهابية.

وأشار إلى أن المشتبه فيه الرئيسي كان ينشط في التجنيد والاستقطاب في صفوف أتباع التيارات الدينية التقليدية.