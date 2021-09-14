الجمعية السعودية تقيم مؤتمرها الدولي الثالث لأمراض الأمعاء الالتهابي لدى الأطفال

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شهد مشاركة متحدثين من أمريكا وكندا ومصر وقطر

اختتمت أعمال المؤتمر الدولي الثالث لأمراض الأمعاء الالتهابي عند الأطفال في فندق هيلتون جدة، والذي أقامته الجمعية السعودية لأمراض الجهاز الهضمي لدى الأطفال.

وصرح رئيس مجلس الإدارة الدكتور معاذ التريكي، بأن المؤتمر شهد مشاركة عدد من المتحدثين الدوليين من أمريكا وكندا ومصر وقطر، بالإضافة إلى المتحدثين من داخل المملكة العربية السعودية؛ إذ احتوى البرنامج العلمي على عدد كبير من المحاضرات وورش العمل الحضورية، كما تم بث المؤتمر عبر المنصة الافتراضية.

وخرج المؤتمر بتوصيات طبية وأدلة سريرية في مجال أمراض الجهاز الهضمي لدى الأطفال؛ مما سيكون له الأثر البالغ، بإذن الله، في تحسن الرعاية الطبية لدى هذه الفئة من المرضى في المملكة العربية السعودية.