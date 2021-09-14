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المعتقلون الفلسطينيون في سجون إسرائيل يقررون الإضراب احتجاجًا على تردّي أوضاعهم

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المعتقلون الفلسطينيون في سجون إسرائيل يقررون الإضراب احتجاجًا على تردّي أوضاعهم المعتقلون الفلسطينيون في سجون إسرائيل يقررون الإضراب احتجاجًا على تردّي أوضاعهم
1380 أسيرًا يبدؤونه الجمعة وينضم لهم مئات لاحقًا

المعتقلون الفلسطينيون في سجون إسرائيل يقررون الإضراب احتجاجًا على تردّي أوضاعهم

أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين قدري أبو بكر، اليوم "الثلاثاء"، أن المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية عازمون على تنفيذ إضراب جماعي عن الطعام بدءًا من الجمعة المقبل؛ احتجاجًا على تردي أوضاعهم عقب فرار ستة منهم من سجن جلبوع الأسبوع الماضي.

وبيّن "أبو بكر" أن 1380 أسيرًا موزعين على ثمانية سجون ينخرطون في الإضراب كخطوة أولية، على أن ينضم إليهم الثلاثاء مئات آخرون.

ولفت إلى أن الوضع سيئ جدًّا داخل السجون؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وقبل أكثر من أسبوع فرّ ستة معتقلين فلسطينيين من سجن جلبوع عبر فتحة أحدثوها أسفل مغسلة داخل حمام زنزانتهم.

ويلجأ المعتقلون الفلسطينيون بين الفينة والأخرى إلى الإضراب عن الطعام كوسيلة لتحقيق مطالبهم الحياتية أو احتجاجًا على اعتقالهم الإداري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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