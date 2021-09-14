حسن الرداد يكشف عن الحالة النفسية لإيمي سمير غانم : «عايشة صدمة»

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تعيش الفنانة إيمي سمير غانم حالة من الصدمة بسبب رحيل والديها الفنانة دلال عبدالعزيز والفنان سمير غانم، ويحاول زوج إيمي الفنان حسن الرداد التخفيف عنها بالحديث معها دائما.

وقبل دقائق نشر «حسن» صورة لزوجته عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديو إنستجرام وعلق عليها :«مافيش أصعب من فقدان أعز الناس لأى حد، وفقدان الأب والأم مرة واحدة أصعب صدمة ممكن الواحد يتعرض لها في حياته، بس لازم يصبرك عشق الجمهور لوالدك النجم الكبير اللى عشقته ملايين الناس في الوطن العربى كله ووالدتك الفاضلة اللى أعمالها في الخير ومساعدتها لكل محتاج يشهد عليها كل الناس، إن شاء الله يا حبيبتى ربنا يصبرك وترجع ضحكتك الحلوة تانى تنور الدنيا وترجعى لشغلك وجمهورك الكبير المحترم يا أحلى زوجة وأجمد كوميديانة في مصر كلها«.