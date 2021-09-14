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قطاع الأخبار يقيم دورات تدريبة لمذيعي ومقدمي البرامج باتحاد الإذاعات الإسلامية

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قطاع الأخبار يقيم دورات تدريبة لمذيعي ومقدمي البرامج باتحاد الإذاعات الإسلامية قطاع الأخبار يقيم دورات تدريبة لمذيعي ومقدمي البرامج باتحاد الإذاعات الإسلامية

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استقبلت أميرة سالم، رئيس قطاع الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام، بمكتبها الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية، والوفد المرافق له، ويضم الأستاذ أحمد مرتضى، مدير البرامج بالاتحاد.

وناقش الاجتماع دعم سبل تعزيز التعاون بين قطاع الأخبار واتحاد الإذاعات الإسلامية في العديد من المجالات الإعلامية وتدريب العديد من الكوادر الإعلامية وإقامة العديد من الدورات التدريبية للاعلاميين في ٥٧ دولة عربية وإسلامية باتحاد اذاعات الدول الإسلامية من خلال قطاع الاخبار، على أن تتضمن عدد من المحاور ومنها كيفية إعداد المذيع للتعامل مع الأخبار العاجلة وكيفية مواجهة الطوارئ، والتعامل مع النص التليفزيوني وإعداد النصوص بشكل يتلائم ويتوائم مع القواعد المهنية والقيم، بالإضافة إلى سرعة البديهة في العمل الإذاعي والتليفزيوني لمقدمي البرامج بالإذاعة والتليفزيون واللقاءات الإعلامية والثقافية.

ووجه الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية، الشكر والتقدير إلى رئيس قطاع الاخبار على اللقاء وحسن الاستقبال، مشيدًا بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصري ورسالته المهنية ودوره في اعداد الكوادر الاعلامية وما يمتلكه من قدرات وخبرات إعلامية كبيرة، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون بين اتحاد الإذاعات الإسلامية وقطاع الأخبار.

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