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الشهر العقاري يصدر قرارًا جديدًا حول توكيلات سيارات ذوي الإعاقة (تعرف عليه)

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الشهر العقاري يصدر قرارًا جديدًا حول توكيلات سيارات ذوي الإعاقة (تعرف عليه) الشهر العقاري يصدر قرارًا جديدًا حول توكيلات سيارات ذوي الإعاقة (تعرف عليه)

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أصدر جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، منشورًا فنيًا إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة بجميع المحافظات، يتضمن عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو الوسيلة المرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق.

وطالب «ياقوت» في المنشور بـ«ضرورة الاطلاع على رخصة السيارة، للتأكد من أن السيارة محل التوكيل غير مخصصة للشخص ذي الإعاقة، وذلك عند تحرير توكيلات متعلقة بإدارة أي سيارة بصفة عامة».

جدير بالذكر أن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ونصت المادة رقم 75 بند 8 من لائحته التنفيذية على عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو الوسيلة المرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق.

وأوضح نص المادة «أنه يتعين على مكاتب الشهر العقاري والتوثيق عد تحرير أي توكيلات متعلقة بإدارة السيارة أو المركبة المرخصة للشخص ذي الإعاقة، حتى لو كان التوكيل يقتصر على إدارة السيارة فقط».

المصرى اليوم

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