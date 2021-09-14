افتتاح الجناح السعودي في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي بلندن

★ ★ ★ ★ ★

يستهدف تسليط الضوء على البيئة الاستثمارية الجاذبة للقطاع بالمملكة

افتتح محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، اليوم، جناح المملكة العربية السعودية المشارك في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI) والذي يحمل شعار "استثمر في السعودية"، حيث يشهد الجناح السعودي الذي تقوده وتنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية مشاركة وزارة الاستثمار والشركة السعودية للصناعات العسكرية "الشريك الاستراتيجي لمعرض الدفاع العالمي" بالإضافة إلى مشاركة معرض الدفاع العالمي.

وقد شهد افتتاح الجناح السعودي حضور عدد من المسؤولين ومن المستثمرين في قطاع الصناعات العسكرية الدفاعية والأمنية، حيث وقف "العوهلي" على الجناح السعودي والذي يحمل الهوية الوطنية "استثمر في السعودية" التي ترعاها وتشرف عليها وزارة الاستثمار وأطلع على استعدادات الجهات المشاركة لعرض ما يشهده قطاع الصناعات العسكرية السعودية من تطورات كبيرة؛ وما يزخر به من قدرات محلية تلبي الاحتياجات العملياتية للأجهزة العسكرية.

وأكد محافظ هيئة الصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي أن مشاركة المملكة العربية السعودية عبر الجناح السعودي المشارك في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI)، تأتي امتداداً لمساعي الهيئة في تمكين القطاع من تحقيق مستهدفاته التي حددتها رؤية المملكة 2030 على نحو دقيق عبر خلق الشراكات النوعية ولقاء المستثمرين الدوليين المهتمين بالاستثمار في المملكة لمشاركتنا مسيرة التوطين وتبادل المعارف والخبرات، ونقل التقنية، لافتاً إلى أن المملكة تُولي قطاع الدفاع والأمن الوطني أولويةً كبيرة؛ حيث جاء توجه القيادة الرشيدة -رعاها الله- الهادف إلى توطين الصناعات المختلفة في المملكة لتكون مصدراً لإثراء اقتصادنا الوطني.

وأشار إلى أن مشاركة المملكة في المعرض تستهدف التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع ودعم المستثمرين وتسهيل دخولهم لسوق الصناعات العسكرية والأمنية السعودية، حيث تسعى منظومة قطاع الصناعات العسكرية في المملكة ممثلة بالهيئة وكافة شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، إلى العمل على تحقيق الهدف الاستراتيجي وهو توطين الصناعات العسكرية في المملكة بما يزيد على 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.

يُذكر أن معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI) يستمر حتى تاريخ 17 سبتمبر 2021، حيث تأتي مشاركة المملكة بجناحها السعودي الذي تقوده وتنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية بهدف تسليط الضوء على البيئة الاستثمارية الجاذبة للقطاع وما تتميز به من محفزات كبيرة وفرص واعدة، وذلك عبر فتح آفاق التعاون الدولي مع كبرى الشركات الإقليمية والعالمية، وتمكين الشراكات النوعية بين الشركات المحلية العاملة في القطاع ونظيراتها من الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية.