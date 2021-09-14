صحة الشرقية: تطعيم العاملين بشركة الصالحية للاستثمار والتنمية بلقاح كورونا

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تابع الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الثلاثاء، عمل الفرق الطبية المتحركة المخصصة لتطعيم المواطنيين بلقاح كورونا المستجد (كوفيد 19) بمدينة الصالحية الجديدة، والتي تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على اللقاح، وذلك في إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا، ولرفع المناعة المجتمعية ضد هذا الوباء.

وقام وكيل الوزارة بالمرور على شركة الصالحية للاستثمار والتنمية، لمتابعة تطعيم العاملين بالشركة، في حضور اللواء أحمد مجاهد، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، وتم التأكد من انتظام سير العمل، وأداء فرق التطعيم عملهم بصورة جيدة، وتقديم الخدمة لجميع العاملين تيسيرًا عليهم من مشقة السفر، وحفاظًا عليهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وعقب ذلك، ناقش وكيل الوزارة مع رئيس مجلس إدارة الشركة، خطة تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية بمستشفى الصالحية الجديدة المركزي، مقدمًا الشكر لرئيس مجلس الإدارة على الدعم المستمر من الشركة للمستشفى بالأجهزة الطبية، وآخرها المنظار الجراحي، للإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالصالحية الجديدة.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالمحافظة مستمرة في العمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن.