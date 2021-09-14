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تُعلن مكتبة مصر العامة بالزقازيق، عن تنظيم رحلة داخلية لأعضاء المكتبة لزيارة المنطقة الأثرية بتل بسطة بمدينة الزقازيق، وذلك غداً الأربعاء الخامس عشر من سبتمبر الجارى، على أن يكون التحرك من أمام المكتبة في العاشرة من صباح غد.

ومن جانبها، أشارت رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة، أن الرحلات تأتي ضمن أنشطة المكتبة الثقافية، بجانب القراءة والبحث والاطلاع لمساعدة اعضاء المكتبة للتعرف على أثار وحضارة وتاريخ وطنهم، للقضاء على الأمية الفكرية والثقافية وإستغلال أوقات فراغهم.

فيما أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على أهمية زيارة الأماكن التاريخية والمتاحف، لتعزيز الهوية الوطنية وترسيخ مفهوم المواطنة، لتمكين الأجيال الحاضرة من التعرف على الإرث الثقافي والحضاري للمصريين القدماء، وما وصلوا إليه من تقدم هائل في شتى مجالات الحياة والفنون والمنشآت والعمائر التي شيدوها.