محافظ الشرقية يتابع تطعيم العاملين في الديوان العام بلقاح كورونا

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تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال حملة تطعيم العاملين بديوان عام المحافظة بلقاح فيروس كورونا، من خلال فريق طبي متنقل تم تخصيصه لهذا الغرض، وذلك في إطار حرص المحافظة على تقديم خدمات صحية وطبية متميزة والحفاظ على صحة العاملين بالحصول على اللقاح في سهولة ويسر دون معاناة، ولحمايتهم من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مشدداً على ضرورة مُراعاة كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية خلال الحملة.

أوضح محافظ الشرقية أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة لإطلاق عدد من الفرق الطبية المتنقلة بالديوان العام، والوحدات المحلية والمديريات الخدمية لتطعيم العاملين بها بلقاح فيروس كورونا، لافتاً إلى أنه تم دعم جامعة الزقازيق بـ 30186 مصل لقاح كورونا لتطعيم العاملين والطلاب حرصا على صحتهم وسلامتهم.

ناشد المحافظ المواطنين بسرعة التسجيل على الموقع الرسمي لوزارة الصحة، لتلقي اللقاح حفاظاً على صحتهم وصحة المجتمع وللحد من الإصابة بفيروس كورونا، معرباً عن شكره للفرق الطبية لجهدهم المستمر وعملهم المخلص في مواجهة هذا الوباء.

ومن جانبه، أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة أنه تم تخصيص فرق طبية متحركة لتطعيم العاملين بالمصالح الحكومية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، مع استمرار أعمال المراكز الثابتة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا ،ممن قاموا بالتسجيل على الموقع الرسمي لوزارة الصحة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم تجهيز 31 مركز لتطعيم للمواطنين، و30 مركز لتطعيم المسافرين من خلال 323 فرق طبية مدربة، مشيرا إلى أنه تم تطعيم 97087 من العاملين بالتربية والتعليم، و30186 من الطلاب والعاملين بجامعة الزقازيق، و83089 من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، و643156 من المواطنين، ليصل إجمالي عدد المواطنين الذين تم تطعيمهم 1106386 مواطن، من بينهم 673518 تلقوا جرعة أولي، و432868 جرعة ثانية .