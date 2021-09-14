العثور على جثة فتاة مجهولة بترعة الإسماعيلية بالخانكة

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تكثف مباحث القليوبية جهودها لكشف غموض العثور على جثة فتاة تم العثور عليها غارقة في مياه ترعة الإسماعيلية دائرة مركز الخانكة وتم انتشال الجثة ونقلها للمستشفى تحت تصرف النيابة فطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها، وعمل تحليل Dna لكشف هوية المتوفاه للوصول لأهليتها.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد شريف الدخاخنى مأمور مركز شرطة الخانكة بورود بلاغ بعثور الأهالى على جثة فتاه تبلغ من العمر 18 عاماً غارقة بمياه ترعة الإسماعيلية دائرة المركز.

انتقلت على الفور قوة أمنية من مركز شرطة الخانكة وتبين أن الفتاه مجهولة الهوية وترتدى ملابسها كاملة ولا يوجد بها أي إصابات ظاهرية، وتم نقلها للمستشفى تحت تصرف النيابة.