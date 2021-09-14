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هنأ أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة، متمنيا له التوفيق في الحصول على ثقة البرلمان وبدء العمل لتحقيق تطلعات اللبنانيين.

وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة ان الامين العام أعرب ل ميقاتي في اتصال هاتفي صباح اليوم عن استمرار وقوف الجامعة العربية إلى جوار لبنان في الظرف الصعب الحالي إلى حين تحقيق الانفراجة المأمولة والتي يتطلع اليها الشعب اللبناني. وأضاف أنه تم التوافق على متابعة التواصل والتشاور لما فيه مصلحة لبنان.