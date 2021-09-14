أخبار عاجلة

بركان"كومبر فيجا" يدمر مئات المنازل في جزيرة بالما إحدى جزر الكناري الإسبانية -
عملية انقلابية فاشلة في السودان للسيطرة على الحكم -
سيول وبَرَد وغبار.. ما الذي تحمله التقلبات الجوية لـ "48 ساعة مقبلة"؟! -
لأول مرة.. فيلم بالألوان الطبيعية لزيارة "المؤسس" لمصر يعرضه التلفزيون -
مجلس الوزراء ينعى المشير محمد حسين طنطاوى -
أهالي الأفلاج يطالبون بفعاليات لمشاركة المجتمع الاحتفال باليوم الوطني -
مثل هذا اليوم قبل 89 عاماً.. إعلان اسم المملكة بعد توحيد البلاد على يد المؤسس -
فيديو مرعب.. شاهد ما حدث لشاب بأحد شوارع الأردن -
الجوازات تصدر 7344 قرارًا إداريًّا خلال شهر محرم -
عناصر إخوانية تمّ القبض عليهم.. انقلاب فاشل بالسودان وبيان عسكري مرتقب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

أبو الغيط يهنئ ميقاتي بتشكيل اللبنانية

Print
أبو الغيط يهنئ ميقاتي بتشكيل الحكومة اللبنانية أبو الغيط يهنئ ميقاتي بتشكيل اللبنانية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بتشكيل الجديدة، متمنيا له التوفيق في الحصول على ثقة البرلمان وبدء العمل لتحقيق تطلعات اللبنانيين.

وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة ان الامين العام أعرب ل ميقاتي في اتصال هاتفي صباح اليوم عن استمرار وقوف الجامعة العربية إلى جوار لبنان في الظرف الصعب الحالي إلى حين تحقيق الانفراجة المأمولة والتي يتطلع اليها الشعب اللبناني. وأضاف أنه تم التوافق على متابعة التواصل والتشاور لما فيه مصلحة لبنان.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الحكومة اللبنانية تحصل على ثقة البرلمان بالأغلبية لتبدأ مرحلة جديدة من التحديات

الحكومة اللبنانية تحصل على ثقة البرلمان بالأغلبية لتبدأ مرحلة جديدة من التحديات

النواب الليبي يشكل لجنة للتحقيق مع الحكومة

النواب الليبي يشكل لجنة للتحقيق مع الحكومة

مقترح يسمح ببقاء الحكومة بعد حل "النواب" إذا تبقى على موعد الانتخاب أقل من 4 أشهر

مقترح يسمح ببقاء الحكومة بعد حل "النواب" إذا تبقى على موعد الانتخاب أقل من 4 أشهر

الحكومة الروسية تدعو للتكيف مع أنواع الوقود البديل والتقليل من استخدام النفط والغاز

الحكومة الروسية تدعو للتكيف مع أنواع الوقود البديل والتقليل من استخدام النفط والغاز