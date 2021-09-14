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بركان"كومبر فيجا" يدمر مئات المنازل في جزيرة بالما إحدى جزر الكناري الإسبانية
-
الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 09:38 صباحاً
عملية انقلابية فاشلة في السودان للسيطرة على الحكم
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الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 09:38 صباحاً
سيول وبَرَد وغبار.. ما الذي تحمله التقلبات الجوية لـ "48 ساعة مقبلة"؟!
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الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 09:29 صباحاً
لأول مرة.. فيلم بالألوان الطبيعية لزيارة "المؤسس" لمصر يعرضه التلفزيون
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الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 09:29 صباحاً
مجلس الوزراء ينعى المشير محمد حسين طنطاوى
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الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 09:23 صباحاً
أهالي الأفلاج يطالبون بفعاليات لمشاركة المجتمع الاحتفال باليوم الوطني
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الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 09:15 صباحاً
مثل هذا اليوم قبل 89 عاماً.. إعلان اسم المملكة بعد توحيد البلاد على يد المؤسس
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الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 09:15 صباحاً
فيديو مرعب.. شاهد ما حدث لشاب بأحد شوارع الأردن
-
الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 09:15 صباحاً
الجوازات تصدر 7344 قرارًا إداريًّا خلال شهر محرم
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الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 09:15 صباحاً
عناصر إخوانية تمّ القبض عليهم.. انقلاب فاشل بالسودان وبيان عسكري مرتقب
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الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 09:15 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
هام ⛔️ رسائل إيجابية من منسقة الأمم المتحدة عن مصر هذا البلد شهد معدلات نمو إيجابية رغم كورونا
فيديو
فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 03:52 مساءً
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