«دينية الشيوخ»: تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية يبرز جهود الدولة في توفير حياة كريمة

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قال الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، إن شهادة فريق البرنامج الإنمائي بالأمم المتحدة والخبراء المختصين عن التنمية البشرية في مصر، تبرز الجهود غير العادية للقيادة السياسية الحكيمة والحكومة المخلصة، في توفير الحياة الكريمة للمواطن المصري، وكل ما يحقق الحفاظ على النفس والدين والنسل والمال والعقل.

وأضاف عامر في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، على هامش حضوره فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر 2021، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن شهادة فريق البرنامج الإنمائي بالأمم المتحدة والخبراء المختصين، بأن الدولة المصرية فاقت الطبيعي في تحقيق تنمية بشرية شمولية على أرض الواقع في كافة المجالات، على الرغم من الصعوبات والتحديات والتي من أبرزها محاربة الإرهاب والوضع غير المستقر في دول بالمنطقة وجائحة كورونا، توضح جهود القيادة السياسية والحكومة في بناء الإنسان المصري بناءً صحيحًا، يجعله قادرًا على صناعة حضارة جديدة تخدمه في كل زمان ومكان مثلما فعل أجداده.

وأشار رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إلى أن أفضل ما قيل في الفعالية هو إشارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أن تقرير اللجنة، شهادة لجهود الشعب المصري كله في هذه التنمية البشرية التي تشهدها مصر