«الزراعة»: قرار هام للمنتفعين بالأراضي في 3 مناطق في شمال سيناء

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، الثلاثاء، أن مجلس إدارة الهيئة يحدد 30/6/2022 آخر موعد لسداد القسط الأول للمنتفعين بقرية الأمل وجنوب جنوب القنطرة والمنتفعين من مزاد سهل الطينة مع احتساب ما سبق سداده من الأقساط المستحقة، وعدم إجراء أية تسويات لما سبق سداده من فوائد أو غرمات وخلافه.

وقال الدكتور محمد الشحات، المدير التنفيذي للهيئة، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن ذلك يأتي تواكبًا مع عيد الفلاح المصري، وتيسيرًا على المنتفعين وتخفيفًا عليهم لتحمل التكلفة ومشقة السفر، مطالبًا المنتفعين بأراضيها بسرعة التوجه إلى مندوبي الهيئة بالمناطق للتوقيع على عقودهم واستلامها.