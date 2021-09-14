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تعرف على موقف «كاف» من مقترح إقامة كل عامين

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تعرف على موقف «كاف» من مقترح إقامة كأس العالم كل عامين تعرف على موقف «كاف» من مقترح إقامة كل عامين

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أصدر باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بيانا حول مقترح إقامة بطولة كل عامين، الذي قدمته خلال الكونجرس الأخير للفيفا.

وقال موتسيبي في البيان: شارك (الكاف) في المناقشات التي تجري بين الفيفا والاتحادات القارية والاتحادات الأعضاء ولاعبي كرة القدم وأصحاب المصلحة الآخرين بشأن استضافة كأس العالم كل عامين.

وأضاف، يرى الكاف أنه في هذه المرحلة، الأهم من ذلك، هو استمرار المناقشات والمداولات، بطريقة منفتحة للقيام بما هو في مصلحة جميع الاتحادات الأعضاء، والاتحادات، ولاعبي كرة القدم وغيرهم من أصحاب المصلحة حول العالم.

وتابع، يتماشى ذلك مع القرار الذي تم اتخاذه في مؤتمر الفيفا في 21 مايو 2021 الذي استند إلى الاقتراح المقدم من الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأوضح، يُقترح أن يكون هذا تحليلا واسع النطاق لا ينظر فقط إلى التأثير المباشر لإقامة كأس العالم وكأس العالم للسيدات كل عامين، لكن أيضًا يؤخذ في الاعتبار المنافسات المؤهلة لهذه البطولات وما إذا كان إقامتها كل عامين يقلل من مباريات المنتخبات التنافسية لكنها ذات مغزى أكبر يتمثل في معالجة المخاوف المتعلقة برفاهية اللاعب وكذلك تعزيز قيمة هذه المسابقات ومزاياها«.

وأكد: الكاف ملتزم بشدة بتطوير ونمو ونجاح كرة القدم في أفريقيا وبقية العالم، ونعتقد أن نمو الفيفا ونجاحه على المدى الطويل، والاتحادات الأعضاء وجميع الاتحادات القارية أمر متشابك بشكل لا ينفصم.

واختتم:: «نحن على ثقة من أنه من خلال المناقشات والمداولات سنجد حلولا معا ونفعل ما هو في مصلحة كرة القدم وأصحاب المصلحة لدينا في جميع القارات في جميع أنحاء العالم.

المصرى اليوم

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