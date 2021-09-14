لم تتقدم أى دولة للإستضافة .. إلغاء دوري أبطال أفريقيا لليد 2021

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قرر الاتحاد الأفريقي لكرة اليد برئاسة البنيني منصور أريمو، إلغاء بطولة دوري أبطال أفريقيا رجال لسنة 2021، بسبب عدم تقدم أي دولة لاستضافتها.

وأرسل الاتحاد الأفريقي القرار بإلغاء البطولة، للاتحادات الأعضاء بشكل رسمي، ويعد الزمالك حامل لقب دوري أبطال أفريقيا في عام 2020.

وقال مدحت البلتاجي نائب رئيس الاتحاد الأفريقي، إن الاتحاد خاطب الاتحادات الأعضاء مرتين لاستضافة البطولة، دون أن يتقدم أحد، الأمر الذي دفعه لإلغاء هذه النسخة.

يأتي ذلك بسبب ضيق الوقت في ظل إقامة أكثر من بطولة قارية وعالمية خلال الفترة المقبلة، مثل بطولة كأس العالم للسيدات وبطولة كأس أمم أفريقيا للرجال في يناير2022 بالمغرب.

وأضاف أن البطولة ستقام في النسخة المقبلة لعام 2022 بشكل طبيعي، وسيتم تحديد مكان إقامتها لاحقا، وتابع البلتاجي «أما بشأن منافس الأهلي بطل كأس الكؤوس الأفريقية في كأس السوبر المقبل المؤهل لكأس العالم للأندية، فسوف يدرس الاتحاد الموقف لتحديده.

يذكر أن الزمالك توج بلقب كأس السوبر الأفريقي للمرة السابعة في تاريخه، بعد الفوز على الأهلي 29-28 ليتأهل لكأس العالم للأندية «سوبر جلوب» في المملكة العربية السعودية، أكتوبر المقبل.