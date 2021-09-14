أخبار عاجلة

بركان"كومبر فيجا" يدمر مئات المنازل في جزيرة بالما إحدى جزر الكناري الإسبانية -
عملية انقلابية فاشلة في السودان للسيطرة على الحكم -
سيول وبَرَد وغبار.. ما الذي تحمله التقلبات الجوية لـ "48 ساعة مقبلة"؟! -
لأول مرة.. فيلم بالألوان الطبيعية لزيارة "المؤسس" لمصر يعرضه التلفزيون -
مجلس الوزراء ينعى المشير محمد حسين طنطاوى -
أهالي الأفلاج يطالبون بفعاليات لمشاركة المجتمع الاحتفال باليوم الوطني -
مثل هذا اليوم قبل 89 عاماً.. إعلان اسم المملكة بعد توحيد البلاد على يد المؤسس -
فيديو مرعب.. شاهد ما حدث لشاب بأحد شوارع الأردن -
الجوازات تصدر 7344 قرارًا إداريًّا خلال شهر محرم -
عناصر إخوانية تمّ القبض عليهم.. انقلاب فاشل بالسودان وبيان عسكري مرتقب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«إتصالات الشيوخ»: تقرير التنمية البشرية يعكس قدرة على إنتاج البيانات وإتاحتها

Print
«إتصالات الشيوخ»: تقرير التنمية البشرية يعكس قدرة مصر على إنتاج البيانات وإتاحتها «إتصالات الشيوخ»: تقرير التنمية البشرية يعكس قدرة على إنتاج البيانات وإتاحتها


قال النائب حسانين توفيق، عضو لجنة الاتصالات بمجلس الشيوخ، إن تقرير التنمية البشرية في 2021، يعكس قدرة الدولة المصرية، وحرصها على إنتاج البيانات واتاحتها، حيث أنه يتناول بعمق جميع قضايا التنمية وشواغلها، بما يجعله بمثابة الراصد الدقيق لحالة التنمية في مصر بتحدياتها وإنجازاتها.
و اضاف «حسانين» في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن إنتاج تقارير التنمية البشرية حول العالم يساهم في تعزيز القدرات الوطنية على جمع وتحليل البيانات ذات الصلة بالتنمية البشرية، حيث تعمل هذه التقارير على تحويل أهداف الحد من الفقر والتنمية البشرية إلى معايير وخطط ونهج للعمل الوطني والاقليمي والدولي، وتقدم توصيات تثير الحوار بين شركاء التنمية، وتزيد الوعي بقضايا التنمية البشرية.
و اشار إلى ان تقرير التنمية البشرية يعكس أيضا ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والانجازات خلال السنوات الماضية الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر، مؤكدا على أن شهادة تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 شهادة للشعب المصري والذى دائما ما يكون هو البطل البطل الحقيقي.
و أكد عضو مجلس الشيوخ على أن الجهود التي تمت على مدار السنوات الماضية بعهد الرئيس السيسى والتى إرتكزت على تخطيط شامل ورؤية طَموحة للمستقبل باستراتيجية 2030ه هي ما لمسناه جميعا خلال تقرير اليوم في ضوء استراتيجيةُ التنميةِ المستدامة وهى النسخةَ الوطنية من الأهدافِ الأمميةِ لتحقيقِ التنميةِ المستدامة، من أجل الإنسان وبناءه بشكل مختلف.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
لأول مرة.. فيلم بالألوان الطبيعية لزيارة "المؤسس" لمصر يعرضه التلفزيون

لأول مرة.. فيلم بالألوان الطبيعية لزيارة "المؤسس" لمصر يعرضه التلفزيون

السيسي ناعيًا المشير طنطاوي : مصر فقدت اخلص ابناءها وهب حياته لخدمة وطنه في أكثر من نصف قرن

السيسي ناعيًا المشير طنطاوي : مصر فقدت اخلص ابناءها وهب حياته لخدمة وطنه في أكثر من نصف قرن

شاهد هذه ملكة جمال مصر للمراهقين ووصيفتها لعام 2021

شاهد هذه ملكة جمال مصر للمراهقين ووصيفتها لعام 2021

لحظة اخيار ملكة جمال مصر 2021

لحظة اخيار ملكة جمال مصر 2021