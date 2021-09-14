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قال النائب حسانين توفيق، عضو لجنة الاتصالات بمجلس الشيوخ، إن تقرير التنمية البشرية في مصر 2021، يعكس قدرة الدولة المصرية، وحرصها على إنتاج البيانات واتاحتها، حيث أنه يتناول بعمق جميع قضايا التنمية وشواغلها، بما يجعله بمثابة الراصد الدقيق لحالة التنمية في مصر بتحدياتها وإنجازاتها.

و اضاف «حسانين» في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن إنتاج تقارير التنمية البشرية حول العالم يساهم في تعزيز القدرات الوطنية على جمع وتحليل البيانات ذات الصلة بالتنمية البشرية، حيث تعمل هذه التقارير على تحويل أهداف الحد من الفقر والتنمية البشرية إلى معايير وخطط ونهج للعمل الوطني والاقليمي والدولي، وتقدم توصيات تثير الحوار بين شركاء التنمية، وتزيد الوعي بقضايا التنمية البشرية.

و اشار إلى ان تقرير التنمية البشرية يعكس أيضا ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والانجازات خلال السنوات الماضية الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر، مؤكدا على أن شهادة تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 شهادة للشعب المصري والذى دائما ما يكون هو البطل البطل الحقيقي.

و أكد عضو مجلس الشيوخ على أن الجهود التي تمت على مدار السنوات الماضية بعهد الرئيس السيسى والتى إرتكزت على تخطيط شامل ورؤية طَموحة للمستقبل باستراتيجية 2030ه هي ما لمسناه جميعا خلال تقرير اليوم في ضوء استراتيجيةُ التنميةِ المستدامة وهى النسخةَ الوطنية من الأهدافِ الأمميةِ لتحقيقِ التنميةِ المستدامة، من أجل الإنسان وبناءه بشكل مختلف.