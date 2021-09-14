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رئيس «الوفد» عقب تعيين 6 بالهيئة العليا : لا ننفرد بأي قرارات خاصة بالحزب

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رئيس «الوفد» عقب تعيين 6 بالهيئة العليا : لا ننفرد بأي قرارات خاصة بالحزب رئيس «الوفد» عقب تعيين 6 بالهيئة العليا : لا ننفرد بأي قرارات خاصة بالحزب

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قال المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، إن تأخر انعقاد اجتماعات الهيئة العليا للوفد أمر غير مقصود كما يروج البعض، ولكن نظرا لظروف كورونا، والإجازات الصيفية، كان يتعذر عقدها، وذلك حرصًا على سلامة وصحة الأعضاء خاصة وكنا نراعي عدم التكدسات والازدحام ولا شيء غير ذلك.

وأكد أبوشقة في تصريحات صحفية أن حزب الوفد يمثل الرأي والرأي الآخر ولا يوجد أي قرارات تم اعتمادها بشكل فردي وهذا من ثوابت الوفد، مشيرًا إلى أن هناك من يقوم بترويج الشائعات داخل الحزب والتي تأتي ضمن المؤامرة التي تحاك من أجل النيل من مقدرات الحزب ويستخدم فيها المال الأسود ولدينا جميع الأدلة التي تؤكد ذلك، والتي تستوجب تقديمها للنيابة العامة، مضيفا أنه لا يوجد أحد مهما كان محترفا للجريمة إلا ويترك خلفه خيطا، ونجحنا في تجميع هذه الخيوط التي تؤكد المؤامرة التي تحاك ضد حزب الوفد، ورغم ذلك تجاوزنا، مؤكدا أن هذه هي معركة الوفديين جميعا حماية للحزب ولن نسمح بالنيل من الوفد .

وأكد ابوشقة أن جميع التبرعات والأموال التي تدخل الحزب تدخل من خلال الإدارة المالية طبقا لإيصال استلام معتمد بختم الحزب ولا يوجد أموال تدخل أو تخرج إلا بهذا الشكل القانوني للجريمة إلا ويترك خلفه خيطا، ونجحنا في تجميع هذه الخيوط التي تؤكد المؤامرة التي تحاك ضد حزب الوفد، ورغم ذلك تجاوزنا وأؤكد للجميع أن هذه هي معركة الوفديين جميعا حماية للحزب ولن نسمح بالنيل من الوفد .

وأصدر أبوشقة قرارا بتعيين المهندس حمدى قوطة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بالوفد، عضوا بالمكتب التنفيذي للحزب، وعيد هيكل بمنصب نائب رئيس الحزب .

كما أصدر المستشار بهاء الدين أبوشقة، قراراً بتعيين عدد من أعضاء الحزب داخل الهيئة العليا، وهم الصحفية ربيع، عن محافظة القاهرة، والمهندس ابراهيم المليجي، عن محافظة المنوفية، ومحمود سامي، عن محافظة الوادي الجديد، وياسر العبد، عن محافظة دمياط، وسهام بشاي عن محافظة بنى سويف، وسمر عاطف عن محافظة قنا.

المصرى اليوم

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