أخبار عاجلة

بركان"كومبر فيجا" يدمر مئات المنازل في جزيرة بالما إحدى جزر الكناري الإسبانية -
عملية انقلابية فاشلة في السودان للسيطرة على الحكم -
سيول وبَرَد وغبار.. ما الذي تحمله التقلبات الجوية لـ "48 ساعة مقبلة"؟! -
لأول مرة.. فيلم بالألوان الطبيعية لزيارة "المؤسس" لمصر يعرضه التلفزيون -
مجلس الوزراء ينعى المشير محمد حسين طنطاوى -
أهالي الأفلاج يطالبون بفعاليات لمشاركة المجتمع الاحتفال باليوم الوطني -
مثل هذا اليوم قبل 89 عاماً.. إعلان اسم المملكة بعد توحيد البلاد على يد المؤسس -
فيديو مرعب.. شاهد ما حدث لشاب بأحد شوارع الأردن -
الجوازات تصدر 7344 قرارًا إداريًّا خلال شهر محرم -
عناصر إخوانية تمّ القبض عليهم.. انقلاب فاشل بالسودان وبيان عسكري مرتقب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

تدريبات مكثفة لبيراميدز تحت قيادة ايهاب جلال

Print
تدريبات مكثفة لبيراميدز تحت قيادة ايهاب جلال تدريبات مكثفة لبيراميدز تحت قيادة ايهاب جلال

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

واصل فريق نادي بيراميدز تدريباته القوية استعدادا للموسم الجديد، تحت قيادة مديره الفني الجديد إيهاب جلال، بملعب النادي، حيث خاض الفريق مرانا صباحيا لرفع معدلات اللياقة البدنية.

وشهد المران مشاركة جميع لاعبي الفريق واشتمل بالكامل على وحدات خاصة باللياقة البدنية لرفع الحمل البدني بهدف تجهيز اللاعبين بالصورة الأفضل لخوض مواجهات الموسم الجديد.

وستكون بداية عودة بيراميدز للمباريات الرسمية يوم ٢٥ سبتمبر الجاري بمواجهة نادي سموحة على استاد السويس الجديد في إطار مواجهات دور الستة عشر من بطولة كأس ، حيث يتحضر الفريق جيدًا لتلك المباراة الهامة بجانب التحضير لبدء مشواره القاري في كأس الكونفدرالية الأفريقية، وبدء مشوار الدوري في نسخته الجديدة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
لأول مرة.. فيلم بالألوان الطبيعية لزيارة "المؤسس" لمصر يعرضه التلفزيون

لأول مرة.. فيلم بالألوان الطبيعية لزيارة "المؤسس" لمصر يعرضه التلفزيون

السيسي ناعيًا المشير طنطاوي : مصر فقدت اخلص ابناءها وهب حياته لخدمة وطنه في أكثر من نصف قرن

السيسي ناعيًا المشير طنطاوي : مصر فقدت اخلص ابناءها وهب حياته لخدمة وطنه في أكثر من نصف قرن

شاهد هذه ملكة جمال مصر للمراهقين ووصيفتها لعام 2021

شاهد هذه ملكة جمال مصر للمراهقين ووصيفتها لعام 2021

لحظة اخيار ملكة جمال مصر 2021

لحظة اخيار ملكة جمال مصر 2021