تدريبات مكثفة لبيراميدز تحت قيادة ايهاب جلال

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واصل فريق نادي بيراميدز تدريباته القوية استعدادا للموسم الجديد، تحت قيادة مديره الفني الجديد إيهاب جلال، بملعب النادي، حيث خاض الفريق مرانا صباحيا لرفع معدلات اللياقة البدنية.

وشهد المران مشاركة جميع لاعبي الفريق واشتمل بالكامل على وحدات خاصة باللياقة البدنية لرفع الحمل البدني بهدف تجهيز اللاعبين بالصورة الأفضل لخوض مواجهات الموسم الجديد.

وستكون بداية عودة بيراميدز للمباريات الرسمية يوم ٢٥ سبتمبر الجاري بمواجهة نادي سموحة على استاد السويس الجديد في إطار مواجهات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، حيث يتحضر الفريق جيدًا لتلك المباراة الهامة بجانب التحضير لبدء مشواره القاري في كأس الكونفدرالية الأفريقية، وبدء مشوار الدوري في نسخته الجديدة.