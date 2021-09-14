خالد بوطيب يعتذر بعد اعتدائه على أحد المشجعين: «يجب أن اتقبل الانتقادات»

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تقدم المهاجم المغربي خالد بوطيب، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي لوهافر الفرنسي، ونجم الزمالك ومنتخب المغرب السابق، بالاعتذار للجماهير بعد ما بدر منه من سلوك مرفوض بحق أحد مشجعي فريقه أمس الاثنين.

وخلال مباراة لوهافر وتولوز في الدوري الفرنسي الدرجة الثانية التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قام أحد مشجعي فريق لوهافر بتوجيه الانتقادات لخالد بوطيب لحظة خرجه فقام نجم الزمالك السابق بالقفز من فوق الحاجز بين أرض الملعب ومدرجات الجماهير، واشتبك مع المشجع، وحاول الاعتداء عليه، وكادت الأمور تتطور بين خالد بوطيب والمشجع وحدث تشابك بالأيدي بينهما، لولا تدخل بعض رجال الأمن واللاعبين لإنهاء الشجار.

وبعد هذا التصرف الغريب والمثير للجدل، قام حكم المباراة بإشهار البطاقة في وجه خالد بوطيب.

من جهته قدم خالد بوطيب الاعتذار للجماهير في لوهافر، عما بدر منه وكتب اليوم عبر حسابه على موقع إنستجرام: بعد المشكلة التي حدثت في مباراة تولوز، أردت بصدق أن أعتذر لجميع أفراد أسرة لوهافر، أدرك أن النقد جزء من عملنا وأنا أتقبله بكل سرور، أكرر اعتذاري وأشكر الجماهير على الدعم، أما الآن فقد حان وقت العمل.