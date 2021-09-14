أخبار عاجلة

بركان"كومبر فيجا" يدمر مئات المنازل في جزيرة بالما إحدى جزر الكناري الإسبانية -
عملية انقلابية فاشلة في السودان للسيطرة على الحكم -
سيول وبَرَد وغبار.. ما الذي تحمله التقلبات الجوية لـ "48 ساعة مقبلة"؟! -
لأول مرة.. فيلم بالألوان الطبيعية لزيارة "المؤسس" لمصر يعرضه التلفزيون -
مجلس الوزراء ينعى المشير محمد حسين طنطاوى -
أهالي الأفلاج يطالبون بفعاليات لمشاركة المجتمع الاحتفال باليوم الوطني -
مثل هذا اليوم قبل 89 عاماً.. إعلان اسم المملكة بعد توحيد البلاد على يد المؤسس -
فيديو مرعب.. شاهد ما حدث لشاب بأحد شوارع الأردن -
الجوازات تصدر 7344 قرارًا إداريًّا خلال شهر محرم -
عناصر إخوانية تمّ القبض عليهم.. انقلاب فاشل بالسودان وبيان عسكري مرتقب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

خالد بوطيب يعتذر بعد اعتدائه على أحد المشجعين: «يجب أن اتقبل الانتقادات»

Print
خالد بوطيب يعتذر بعد اعتدائه على أحد المشجعين: «يجب أن اتقبل الانتقادات» خالد بوطيب يعتذر بعد اعتدائه على أحد المشجعين: «يجب أن اتقبل الانتقادات»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تقدم المهاجم المغربي خالد بوطيب، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي لوهافر الفرنسي، ونجم الزمالك ومنتخب المغرب السابق، بالاعتذار للجماهير بعد ما بدر منه من سلوك مرفوض بحق أحد مشجعي فريقه أمس الاثنين.

وخلال مباراة لوهافر وتولوز في الدوري الفرنسي الدرجة الثانية التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قام أحد مشجعي فريق لوهافر بتوجيه الانتقادات لخالد بوطيب لحظة خرجه فقام نجم السابق بالقفز من فوق الحاجز بين أرض الملعب ومدرجات الجماهير، واشتبك مع المشجع، وحاول الاعتداء عليه، وكادت الأمور تتطور بين خالد بوطيب والمشجع وحدث تشابك بالأيدي بينهما، لولا تدخل بعض رجال الأمن واللاعبين لإنهاء الشجار.

وبعد هذا التصرف الغريب والمثير للجدل، قام حكم المباراة بإشهار البطاقة في وجه خالد بوطيب.

من جهته قدم خالد بوطيب الاعتذار للجماهير في لوهافر، عما بدر منه وكتب اليوم عبر حسابه على موقع إنستجرام: بعد المشكلة التي حدثت في مباراة تولوز، أردت بصدق أن أعتذر لجميع أفراد أسرة لوهافر، أدرك أن النقد جزء من عملنا وأنا أتقبله بكل سرور، أكرر اعتذاري وأشكر الجماهير على الدعم، أما الآن فقد حان وقت العمل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كريم حسن شحاتة يكشف عقوبة جديدة ضد الزمالك

كريم حسن شحاتة يكشف عقوبة جديدة ضد الزمالك

وائل جمعة: منتخب مصر يواجه صعوبة بسبب الزمالك

وائل جمعة: منتخب مصر يواجه صعوبة بسبب الزمالك

نجم الزمالك يرفض جمع التبرعات: «النادي مش بيشحت.. وبن شرقي مش مضمون»

نجم الزمالك يرفض جمع التبرعات: «النادي مش بيشحت.. وبن شرقي مش مضمون»

مصطفى فهمي: هذه حقيقة تكليف الأهلي لمخاطبة «فيفا» حول خصم نقاط من الزمالك

مصطفى فهمي: هذه حقيقة تكليف الأهلي لمخاطبة «فيفا» حول خصم نقاط من الزمالك