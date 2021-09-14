وزير الرياضة ورئيس الأعلى للإعلام يشهدان احتفالات الأهلي والزمالك

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يشهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والكاتب الصحفى الكبير كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الاحتفالات التي يقيمها كل من أندية الأهلى والزمالك بمناسبة الفوز والتتويج بمختلف البطولات التي حصل عليها كل نادى خلال الفترة الماضية.

ومن جانبه أكد وزير الشباب والرياضة حرصه على حضور حفل النادى الأهلى لتدشين النجمة العاشرة على لوجو النادى بعد تتويجه بالبطولة العاشرة بدورى أبطال افريقيا، مشيراً أن ما تحقق هو انجاز كبير للرياضة المصرية واستمرار للسيطرة والتفوق المصرى في البطولات القارية الكروية متمنيا أن يستمر المنافسة من جانب الأهلى والزمالك أو أي ممثل أخر من مصر في تلك البطولات لسنوات وسنوات من أجل استمرار الريادة المصرية في الرياضة في ظل الدعم الكبير الذي تتلقاه الرياضة من جانب فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

مشيرا أن تتويج الأهلى أمر يسعد جماهير النادى خاصة أن الريادة المصرية تؤكد التفوق والتطور الكبير في الرياضة المصرية طوال السنوات الماضية .

كما أكد وزير الشباب والرياضة حضوره للحفل الذي يقيمه نادى الزمالك يوم 26 سبتمبر الجارى احتفالا بالانجازات الرياضية الكبرى التي حققتها الفرق الرياضية بالنادى على مستوي فريق الكرة وتتويجه بالدورى، بالإضافة إلى فريق اليد الذي توج بالسوبر الافريقى وابطال كرة السلة الذين حققوا انجازا كبيرا بالتتويج ببطولة افريقيا والمشاركة في كأس العالم للاندية لأول مرة .

مشيراً أن انتصارات الزمالك في الالعاب الرياضية هو استمرار لمسلسل التفوق المصرى والمسيرة الناجحة للرياضة المصرية، لافتًا أن الأهلى والزمالك هما من أهم الاعمدة للرياضة المصرية بوجه عام ليس في كرة القدم فقط بل في كل الالعاب الرياضية خاصة أنهما من القوام الرئيسى لكافة المنتخبات الرياضية ودعمها أمر مهم للغاية من أجل الحفاظ على تلك النجاحات.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى التعاون الكبير بين الوزارة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من أجل نبذ التعصب وتحقيق أهداف المبادرة التي أطلقتها الوزارة مع المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، مشيرا إلى أن الكاتب الصحفى الكبير كرم جبر حريص أيضا على حضور حفلي الاهلى والزمالك، مشيرا إلى أن اهمية استمرار التعاون من أجل تحقيق اهداف المبادرة وتهيئة المناخ الرياضى لمزيد من البطولات والانجازات بعيدا عن التعصب الذي نعمل على انهائه تماما من ملاعبنا والعمل على اعلاء قيمة الروح الرياضية.