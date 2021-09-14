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تصدر المنتخب الوطني منافسات السباحة لتتابع الفرق للشابات تحت 19 عام وذلك خلال المشاركة في بطولة العالم للخماسي الحديث والمقامة حالياً على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية في الفترة من 13 حتى 19 سبتمبر الجاري.

وجاء المنتخب الوطني (1) المكون من أميرة قنديل وملك خالد في المركز الأول بمجموع نقاط 306، بينما أحتل منتخب المجر المكون من ريكا مارشيل ودورينا دبروني بالمركز الثاني بمجموع نقاط 300، فيما حصل منتخب تركيا المكون من إبرار كاليكان وبانسيه جوليسن بالمركز الثالث بمجموع نقاط 300، كما جاء المنتخب الوطني (2) المكون من زينة أمين وزينة عامر في المركز الثاني عشر بمجموع نقاط 275 نقطة، ومن المقرر أن تقام بعد قليل منافسات السلاح .

وحصد المنتخب الوطني الميدالية الذهبية لمنافسات تتابع الفرق تحت 19 عاما أمس الاثنين المكون من مازن طارق ومعتز وائل بمجموع نقاط 1212، فيما احتل المنتخب المصري (2) المركز الخامس المكون من عمر سامح وسيف البنداري بمجموع نقاط 1172.

وتضم قائمة المنتخب الوطني تحت 19 عاما كلاً من: معتز وائل عزت- مازن طارق- سيف البنداري- عمر سامح- محمد وليد -أميرة قنديل- ملك خالد- زينة عامر- زينة راشد- نجوي خالد- هانيا أبوبكر.

ويضم المنتخب الوطني تحت 17 عاما كلاً من: محمد شريف- ياسين الهادي- أسامة مدحت- مروان علام- أمر على- ياسين أحمد- ملك خالد- حبيبة هيثم- جانا أحمد- جنة وليد- جنا محمد الدروي- سارة عمر- ريتاج علاء الدين- هبة الله عمرو يسري.

كما يضم الجهاز الفني للمنتخب كلاً من: عمرو سيد مديراً فني للشباب- هشام سليمان مدرب جري- إبراهيم سكر رماية- محمد علاء رماية- محمد صباحي للسلاح- عبدالرحمن عادل سلاح- خالد عصفور سباحة- خالد صلاح سباحة- طارق نويهي سباحة- دكتور يوسف حسن مدلك- باسل جميل طبيب المنتخب.

ويشارك في البطولة 271 لاعبا ولاعبة، بواقع 146 لاعبا و125 لاعبة من 27 دولة وهي: أستراليا – بيلاروسيا – البرازيل – بلغاريا – فرنسا – جورجيا – ألمانيا – جواتيمالا- إيطاليا- كازاخستان- ليتوانيا- بولندا- البرتغال –جنوب أفريقيا – إسبانيا – السويد – سويسرا – تايلند – تركيا – أوكرانيا – أوزبكستان – الصين – التشيك – المجر – روسيا – المكسيك- بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.