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نجم يثير الجدل: «بيشتروا رضا المعوج ويتعوجوا على اللي شاري»

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نجم الزمالك يثير الجدل: «بيشتروا رضا المعوج ويتعوجوا على اللي شاري» نجم يثير الجدل: «بيشتروا رضا المعوج ويتعوجوا على اللي شاري»

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أشعل مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك محمد عبدالغني حالة من الجدل الشديد والتكهنات بين جماهير القلعة البيضاء وعشاق الكرة المصرية بشكل عام بعد بعض الكلمات التي نشرها عبر السوشيال ميديا في الساعات الماضية.

ونشر محمد عبدالغنى الفريق الكروي الأول بنادي «ستورى» عبر حسابه الشخصى على موقع «انستجرام» للصور، تحمل كلمات مثيرة للجدل الشديد، حيث قال فيها: «الناس بتشترى رضا المعووج وتتعوج على اللى شارى».

محمد عبد الغني إنستجرام

وربطت بعض الجماهير بين ما قاله اللاعب، وبين توقيع نادي الزمالك اليوم الثلاثاء، مع المدافع الدولي التونسي حمدي النقاز.

وكان حمدي النقاز قد هرب من قبل من نادي الزمالك ورفع قضية ضده في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للمطالبة بمستحقاته لدّى القلعة البيضاء والبالغة مليون و300 ألف دولار.

الجدير بالذكر أن محمد عبدالغني كان أحد العناصر المهمة والمؤثرة في تشكيلة نادي الزمالك طوال الموسم المنصرم تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

المصرى اليوم

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