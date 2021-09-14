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بإطلالة مرعبة.. كيم كاردشيان تثير الجدل مجددًا

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بإطلالة مرعبة.. كيم كاردشيان تثير الجدل مجددًا بإطلالة مرعبة.. كيم كاردشيان تثير الجدل مجددًا

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أثارت نجمة تلفزيون الواقع الشهيرة، كيم كاردشيان، الجدل بسبب إطلالتها السوداء التي اعتمدتها في آخر ظهور لها بالحفل الذي أقيم في متحف متروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك، أمس الاثنين.

نشرت «كارداشيان» صور لإطلالتها عبر حسابها على انستجرام، وظهرت خلال الصور وهي ترتدي معطف باللوان الأسود يغطي جسدها بالكامل حتى أن منطقة الوجه بما فيه العينين مغطاة بقناع أسود كذلك الرقبة أيضًا كانت مغطاة بقطعة من نفس اللون، بالإضافة إلى ارتداء حذاء وقفاز أيضًا سوداوان.

وخرجت خصلات شعرها من غطاء الرأس على شكل ذيل حصان طويل يتدلى على ظهرها.

قالت «ديلي ميل» إن ما ارتدته كارداشيان كان من تصميم غفاساليا، مضيفة أن مغني الراب طليقها كاني ويست كان السبب وراء اختيارها هذا النوع من الأزياء.

ووفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، تسببت تلك الإطلالة في تعرض كيم كارداشيان للسخرية من قبل المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كانت تبدو كواحدة من «أكثر المخلوقات شراسة التي تمشي على هذه الأرض».

وشارك عدد كبير من المتابعين تغريدات ساخرة من إطلالة «كارداشيان» وقارنها البعض بشخصية «Dementor» في مسلسل «هاري بوتر».

أشارت الصحيفة البريطانية إلى أن إطلالة نجمة تلفزيون الواقع كانت مستوحاة من طليقها مغني الراب كاني ويست.

إطلالة كيم كارداشيان المثيرة للجدل

المصرى اليوم

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