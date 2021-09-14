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عطاءات .. 350 طنًا من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في الجزائر

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عطاءات السعودية .. 350 طنًا من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في الجزائر عطاءات .. 350 طنًا من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في الجزائر
سلمها مركز الملك سلمان للإغاثة

عطاءات السعودية .. 350 طنًا من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في الجزائر

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 350 طناً من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة.
ووقع مذكرة تسلم الشحنة نائب رئيس بعثة المملكة لدى الجزائر المستشار أحمد بن فريح الحارثي مع ممثل برنامج الغذاء العالمي في الجزائر عماد خنفير، وذلك في مقر السفارة بالجزائر العاصمة.
وتأتي هذه الهدية ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لعدد من الدول الشقيقة والصديقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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