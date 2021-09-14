أخبار عاجلة

سيول وبَرَد وغبار.. ما الذي تحمله التقلبات الجوية لـ "48 ساعة مقبلة"؟! -
لأول مرة.. فيلم بالألوان الطبيعية لزيارة "المؤسس" لمصر يعرضه التلفزيون -
مجلس الوزراء ينعى المشير محمد حسين طنطاوى -
أهالي الأفلاج يطالبون بفعاليات لمشاركة المجتمع الاحتفال باليوم الوطني -
مثل هذا اليوم قبل 89 عاماً.. إعلان اسم المملكة بعد توحيد البلاد على يد المؤسس -
فيديو مرعب.. شاهد ما حدث لشاب بأحد شوارع الأردن -
الجوازات تصدر 7344 قرارًا إداريًّا خلال شهر محرم -
عناصر إخوانية تمّ القبض عليهم.. انقلاب فاشل بالسودان وبيان عسكري مرتقب -
"النمر": 3 أسباب لضعف عضلة القلب.. وهذه العادات اليومية تنشطها -
في المكسيك وبالفيديو.. حريق يُحَوّل حفل زفاف إلى كارثة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

نظير أعمالهم الإنسانية.. أمير مكة يكرّم "الغامدي" و"العامري"

Print
نظير أعمالهم الإنسانية.. أمير مكة يكرّم "الغامدي" و"العامري" نظير أعمالهم الإنسانية.. أمير مكة يكرّم "الغامدي" و"العامري"
كرّم اللاعب القرشي لحصوله على الميدالية البرونزية بدورة الألعاب البارالمبية

نظير أعمالهم الإنسانية.. أمير مكة يكرّم

كرَم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بحضور قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد البسامي، الجندي أول فايز الغامدي من منسوبي القوة نظير موقفه الإنساني مع معتمر كان يشكو حرارة الشمس وطلب مظلّته، فما كان منه إلا أن قدمها له.

وقدّم الأمير خالد الفيصل شكره للجندي الغامدي على موقفه الإنساني الذي يعكس الأخلاق الإسلامية التي يتحلّى بها الإنسان السعودي، فيما عبّر الغامدي عن شكره للأمير خالد الفيصل على هذه اللفتة التي تؤكد حرص سموه على تحفيز وتشجيع منسوبي القطاعات الأمنية.

وكان أحد المعتمرين وخلال تأديته للطواف تقدّم نحو الغامدي طالبًا منه الحصول على مظلته الشمسية ليحمي نفسه من حرارة الشمس، فبادر رجل الأمن بتقديم المظلة للمعتمر.

كما كرّم أمير منطقة مكة المكرمة الشاب محمد العامري، الذي أنقذ أطفالًا كانوا داخل مركبة والدهم بعد تحركها من موقع وقوفها نحو خط سير المركبات.

وشكر أمير مكة العامري نظير تصرفه البطولي، فيما عبر الشاب عن شكره للأمير خالد الفيصل على هذه اللفتة غير المستغربة من أمير المنطقة.

كما كرّم الأمير الفيصل لاعب السعودي لألعاب القوى عبدالرحمن القرشي، نظير حصوله على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب البارالمبية "بارالمبياد طوكيو 2021".

وهنأ اللاعب القرشي بهذا الإنجاز، متمنيًا له التوفيق وتحقيق مراكز متقدمة في البطولات المقبلة، فيما قدّم القرشي شكره للأمير خالد الفيصل على هذا التكريم، مؤكدًا أن ذلك سيكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وائل جمعة يكشف الموقف النهائي لمصطفى محمد مع المنتخب

وائل جمعة يكشف الموقف النهائي لمصطفى محمد مع المنتخب

محمد عواد: اختيارات حراس مرمى المنتخب لم تكن بالمجهود

محمد عواد: اختيارات حراس مرمى المنتخب لم تكن بالمجهود

هل يتم استبعاد مصطفى محمد من المنتخب بعد واقعة الجابون؟.. وأول رد من محمد صلاح بعد رفع الحظر

هل يتم استبعاد مصطفى محمد من المنتخب بعد واقعة الجابون؟.. وأول رد من محمد صلاح بعد رفع الحظر

ارتياح فى المنتخب بعد قرار الحكومة البريطانية

ارتياح فى المنتخب بعد قرار الحكومة البريطانية