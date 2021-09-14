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"الصحة" تؤكد أهمية استكمال التحصين بجرعتين للحماية من مضاعفات كورونا

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"الصحة" تؤكد أهمية استكمال التحصين بجرعتين للحماية من مضاعفات كورونا "الصحة" تؤكد أهمية استكمال التحصين بجرعتين للحماية من مضاعفات كورونا
قالت في بيانها اليوم: بلغ عدد الحالات النشطة 2340 منها 459 حرجة

أكدت الصحة أهمية استمرار التقيد بالإجراءات الوقائية واستكمال التحصين بجرعتين للحماية من مضاعفات كوفيد- 19.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (96) حالة مؤكدة وتعافي (46) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2340) حالة، منها (459) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (546163) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (535190) حالة.
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (5) حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8633) حالة "يرحمهم الله جميعاً".
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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