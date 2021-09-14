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تأجيل محاكمة موظفة بـ«الانضمام لجماعة إرهابية» لـ24 أكتوبر

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تأجيل محاكمة موظفة بـ«الانضمام لجماعة إرهابية» لـ24 أكتوبر تأجيل محاكمة موظفة بـ«الانضمام لجماعة إرهابية» لـ24 أكتوبر

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أجلت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة في مجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، اليوم الثلاثاء، محاكمة موظفة في اتهامها بالانضمام لجماعة إرهابية، لجلسة 24 أكتوبر المقبل.

كانت النيابة أحالت المتهمة إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لها الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وكشفت التحقيقات انضمام المتهمة لجماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف لتغيير نظام الحكم القوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.

المصرى اليوم

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