تأجيل محاكمة 10 متهمين بـ«أحداث عنف المطرية» لـ20 سبتمبر

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أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الثلاثاء، إعادة محاكمة 10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث عنف المطرية»، لجلسة 20 سبتمبر الجارى

كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، لأنهم وآخرون مجهولون كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيّتوا النية على إزهاق روح كل مَن يختلف مع انتماءاتهم السياسية.

ويواجه المتهمون اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية.