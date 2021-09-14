مصرع شرطي صدمه قطار البدرشين: عبر من مزلقان غير شرعي

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صرحت نيابة البدرشين في الجيزة، اليوم الأربعاء، بدفن شرطي لقي مصرعه، بعدما صدمه قطار بمزلقان السكة الحديد بمركز البدرشين.

وأفادت التحقيقات بعدم وجود شبهة جنائية.

تلقى مدير قطاع جنوب الجيزة، إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث بمزلقان السكة الحديد ووجود متوفى.

وانتقل مأمور المركز رفقة ضباط المباحث إلى محل الحادث، وتبين أنه أثناء عبور أمين شرطة يٌدعى «أشرف. ش.» 46 سنة، شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور «مزلقان غير شرعي» تصادف مرور قطار فصدمه.

أسرع الأهالي بنقله إلى مستشفى البدرشين المركزي أملاً في إنقاذه، لكنه فارق الحياة في غضون دقائق متأثرًا بإصابته من شدة الاصطدام.