النيابة تنندب المعمل الجنائي لكشف أسباب حريق شقة في كرداسة

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أمرت نيابة مركز إمبابة وكرداسة في الجيزة، اليوم الثلاثاء، بانتداب خبراء المعمل الجنائي لفحص آثار حريق شقة سكنية بكرداسة، لبيان أسبابه والأدوات المستخدمة في إحداثه.

كما، طلبت النيابة تحريات أجهزة الأمن، للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

وكانت قوات الدفاع المدني، أخمدت حريقًا اندلع بشقة سكنية بمركز كرداسة.

جاء ذلك، بعد تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة، بتصاعد أدخنة كثيفة من شقة بدائرة مركز كرداسة، ودٌفع بـ3 سيارات إطفاء.

فرضت الشرطة كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لتسهيل عملية الإطفاء، وحاصر رجال الدفاع المدني النيران ومنعوا امتدادها إلى الوحدات المجاورة.