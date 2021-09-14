أخبار عاجلة

سيول وبَرَد وغبار.. ما الذي تحمله التقلبات الجوية لـ "48 ساعة مقبلة"؟! -
لأول مرة.. فيلم بالألوان الطبيعية لزيارة "المؤسس" لمصر يعرضه التلفزيون -
مجلس الوزراء ينعى المشير محمد حسين طنطاوى -
أهالي الأفلاج يطالبون بفعاليات لمشاركة المجتمع الاحتفال باليوم الوطني -
مثل هذا اليوم قبل 89 عاماً.. إعلان اسم المملكة بعد توحيد البلاد على يد المؤسس -
فيديو مرعب.. شاهد ما حدث لشاب بأحد شوارع الأردن -
الجوازات تصدر 7344 قرارًا إداريًّا خلال شهر محرم -
عناصر إخوانية تمّ القبض عليهم.. انقلاب فاشل بالسودان وبيان عسكري مرتقب -
"النمر": 3 أسباب لضعف عضلة القلب.. وهذه العادات اليومية تنشطها -
في المكسيك وبالفيديو.. حريق يُحَوّل حفل زفاف إلى كارثة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

النيابة تنندب المعمل الجنائي لكشف أسباب حريق شقة في كرداسة

Print
النيابة تنندب المعمل الجنائي لكشف أسباب حريق شقة في كرداسة النيابة تنندب المعمل الجنائي لكشف أسباب حريق شقة في كرداسة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمرت نيابة مركز إمبابة وكرداسة في الجيزة، اليوم الثلاثاء، بانتداب خبراء المعمل الجنائي لفحص آثار حريق شقة سكنية بكرداسة، لبيان أسبابه والأدوات المستخدمة في إحداثه.

كما، طلبت النيابة تحريات أجهزة الأمن، للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

وكانت قوات الدفاع المدني، أخمدت حريقًا اندلع بشقة سكنية بمركز كرداسة.

جاء ذلك، بعد تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة، بتصاعد أدخنة كثيفة من شقة بدائرة مركز كرداسة، ودٌفع بـ3 سيارات إطفاء.

فرضت الشرطة كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لتسهيل عملية الإطفاء، وحاصر رجال الدفاع المدني النيران ومنعوا امتدادها إلى الوحدات المجاورة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«هيئة قضايا الدولة» تنعي المشير محمد حسين طنطاوي: «رجل دولة من الطراز الاول»

«هيئة قضايا الدولة» تنعي المشير محمد حسين طنطاوي: «رجل دولة من الطراز الاول»

مجلس الوزراء ينعى المشير محمد حسين طنطاوى

مجلس الوزراء ينعى المشير محمد حسين طنطاوى

القوات المسلحة تنعى المشير طنطاوي .. قائد من قادة حرب أكتوبر المجيدة

القوات المسلحة تنعى المشير طنطاوي .. قائد من قادة حرب أكتوبر المجيدة

السيسي ناعيًا المشير طنطاوي : مصر فقدت اخلص ابناءها وهب حياته لخدمة وطنه في أكثر من نصف قرن

السيسي ناعيًا المشير طنطاوي : مصر فقدت اخلص ابناءها وهب حياته لخدمة وطنه في أكثر من نصف قرن