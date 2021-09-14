أخبار عاجلة

سيول وبَرَد وغبار.. ما الذي تحمله التقلبات الجوية لـ "48 ساعة مقبلة"؟! -
لأول مرة.. فيلم بالألوان الطبيعية لزيارة "المؤسس" لمصر يعرضه التلفزيون -
مجلس الوزراء ينعى المشير محمد حسين طنطاوى -
أهالي الأفلاج يطالبون بفعاليات لمشاركة المجتمع الاحتفال باليوم الوطني -
مثل هذا اليوم قبل 89 عاماً.. إعلان اسم المملكة بعد توحيد البلاد على يد المؤسس -
فيديو مرعب.. شاهد ما حدث لشاب بأحد شوارع الأردن -
الجوازات تصدر 7344 قرارًا إداريًّا خلال شهر محرم -
عناصر إخوانية تمّ القبض عليهم.. انقلاب فاشل بالسودان وبيان عسكري مرتقب -
"النمر": 3 أسباب لضعف عضلة القلب.. وهذه العادات اليومية تنشطها -
في المكسيك وبالفيديو.. حريق يُحَوّل حفل زفاف إلى كارثة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضاً عند 11373.18 نقطة

Print
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 11373.18 نقطة مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضاً عند 11373.18 نقطة
بتداولات تجاوزت 6.5 مليارات ريال لأكثر من 180 مليون سهم

مؤشر

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، اليوم، منخفضاً 13.20 نقطة ليقفل عند مستوى 11373.18 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6.5 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 180 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 285 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 82 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 105 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات إعمار، والتصنيع، ونادك، وباتك، وصدر، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الأبحاث والإعلام، وشركة المعمر، وريدان، وبروج للتأمين، وبوبا العربية، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.51% و1.88%.

وكانت أسهم شركات التصنيع، وإعمار، ودار الأركان، وكيان السعودية، وسيرا، الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات التصنيع، وصدر، والراجحي، وكيمانول، وشمس، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 236.69 نقطة ليقفل عند مستوى 25614.83 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 55 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 430 ألف سهم تقاسمتها 1759 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
عاجل | بيت خبرة للإعانات الاجتماعية في السعودية

عاجل | بيت خبرة للإعانات الاجتماعية في السعودية

السعودية تعلن إحباط هجوم وشيك وتدمر زورقين مفخخين في البحر الأحمر

السعودية تعلن إحباط هجوم وشيك وتدمر زورقين مفخخين في البحر الأحمر

اتحاد المصريين بالسعودية: «نطالب بأن تكون وثيقة التأمين إجبارية وليست اختيارية»

اتحاد المصريين بالسعودية: «نطالب بأن تكون وثيقة التأمين إجبارية وليست اختيارية»

بنجلاديشي يهرب 6 آلاف حبة يابا إلى السعودية

بنجلاديشي يهرب 6 آلاف حبة يابا إلى السعودية