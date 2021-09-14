أخبار عاجلة

سيول وبَرَد وغبار.. ما الذي تحمله التقلبات الجوية لـ "48 ساعة مقبلة"؟! -
لأول مرة.. فيلم بالألوان الطبيعية لزيارة "المؤسس" لمصر يعرضه التلفزيون -
مجلس الوزراء ينعى المشير محمد حسين طنطاوى -
أهالي الأفلاج يطالبون بفعاليات لمشاركة المجتمع الاحتفال باليوم الوطني -
مثل هذا اليوم قبل 89 عاماً.. إعلان اسم المملكة بعد توحيد البلاد على يد المؤسس -
فيديو مرعب.. شاهد ما حدث لشاب بأحد شوارع الأردن -
الجوازات تصدر 7344 قرارًا إداريًّا خلال شهر محرم -
عناصر إخوانية تمّ القبض عليهم.. انقلاب فاشل بالسودان وبيان عسكري مرتقب -
"النمر": 3 أسباب لضعف عضلة القلب.. وهذه العادات اليومية تنشطها -
في المكسيك وبالفيديو.. حريق يُحَوّل حفل زفاف إلى كارثة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمانة الشرقية تُطلق أسماء 10 من شهداء الواجب على شوارع المنطقة

Print
تخليداً لذكراهم وعرفاناً بما بذلوه في حماية أرض الوطن والدفاع عنه

أمانة الشرقية تُطلق أسماء 10 من شهداء الواجب على شوارع المنطقة

‬ أطلقت أمانة المنطقة الشرقية أسماء شهداء الدين ثم الوطن، الذين استشهدوا أثناء دفاعهم عن الوطن، وذلك في المنطقة الشرقية، على عشرة شوارع بالمنطقة؛ وذلك إنفاذاً للأمر السامي الكريم القاضي بتسمية بعض الشوارع التي تقع في مواقع حيوية بأسماء شهداء الواجب كُلاً بحسب مسقط رأسه.

من جهته، أكّد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أن مشروع تسمية الشوارع بأسماء شهداء الواجب، هو بصمة تسجل في أرض الوطن، وتكريماً لشهداء الواجب الذين استشهدوا أثناء أدائهم للواجب، جنود الحق وعز الوطن وفخر الشعب، جنودنا البواسل الذين استشهدوا في سبيل الذود عن الدين والوطن والتصدي للمعتدين، وهم أبطال وقفوا في كل مواقع البطولة والشرف، وعلى امتداد تراب الوطن ليكونوا سدا منيعاً على الأعداء.

وأشار "الجبير" إلى حرص القيادة الرشيدة على تكريم الشهداء بتخليد أسمائهم وذكرى تضحياتهم العظيمة؛ للحفاظ على أمن هذا الوطن الغالي وأمنه، وتصنيفهم ضمن أبطال الوطن؛ عرفاناً لما بذلوه في حماية أرض الوطن والدفاع عنه، منوّهاً لبعض الطُرق التي تم تسميتها بأسماء الشهداء، بعد أن استشهدوا أثناء تأدية الواجب في ميادين الشرف والعز والبطولة.

أمانة الشرقية تُطلق أسماء 10 من شهداء الواجب على شوارع المنطقة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
سيول وبَرَد وغبار.. ما الذي تحمله التقلبات الجوية لـ "48 ساعة مقبلة"؟!

سيول وبَرَد وغبار.. ما الذي تحمله التقلبات الجوية لـ "48 ساعة مقبلة"؟!

لأول مرة.. فيلم بالألوان الطبيعية لزيارة "المؤسس" لمصر يعرضه التلفزيون

لأول مرة.. فيلم بالألوان الطبيعية لزيارة "المؤسس" لمصر يعرضه التلفزيون

أهالي الأفلاج يطالبون بفعاليات لمشاركة المجتمع الاحتفال باليوم الوطني

أهالي الأفلاج يطالبون بفعاليات لمشاركة المجتمع الاحتفال باليوم الوطني

مثل هذا اليوم قبل 89 عاماً.. إعلان اسم المملكة بعد توحيد البلاد على يد المؤسس

مثل هذا اليوم قبل 89 عاماً.. إعلان اسم المملكة بعد توحيد البلاد على يد المؤسس