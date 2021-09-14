أخبار عاجلة

سيول وبَرَد وغبار.. ما الذي تحمله التقلبات الجوية لـ "48 ساعة مقبلة"؟! -
لأول مرة.. فيلم بالألوان الطبيعية لزيارة "المؤسس" لمصر يعرضه التلفزيون -
مجلس الوزراء ينعى المشير محمد حسين طنطاوى -
أهالي الأفلاج يطالبون بفعاليات لمشاركة المجتمع الاحتفال باليوم الوطني -
مثل هذا اليوم قبل 89 عاماً.. إعلان اسم المملكة بعد توحيد البلاد على يد المؤسس -
فيديو مرعب.. شاهد ما حدث لشاب بأحد شوارع الأردن -
الجوازات تصدر 7344 قرارًا إداريًّا خلال شهر محرم -
عناصر إخوانية تمّ القبض عليهم.. انقلاب فاشل بالسودان وبيان عسكري مرتقب -
"النمر": 3 أسباب لضعف عضلة القلب.. وهذه العادات اليومية تنشطها -
في المكسيك وبالفيديو.. حريق يُحَوّل حفل زفاف إلى كارثة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

جامعة بنها تنظم ورشة عمل عن السلامة والصحة المهنية (صور)

Print
جامعة بنها تنظم ورشة عمل عن السلامة والصحة المهنية (صور) جامعة بنها تنظم ورشة عمل عن السلامة والصحة المهنية (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الوحدة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث بجامعة بنها، ورشة عمل عن السلامة والصحة المهنية بالجامعات المصرية، وذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس الجامعة والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ابراهيم راجح المدير التنفيذي للوحدة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث.

وقال بيان صحفي، الثلاثاء، إن الورشة حاضر فيها الدكتورة مي محمد السيد استشاري السلامة والصحة المهنية وعضو لجنة السلامة والصحة المهنية وبحضور أعضاء من هيئة التدريس و عددا من العاملين بالجامعة والمحافظة ووزارة الصحة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، على الدور التي تقوم به وحدة إدارة الأزمات والكوارث بالجامعة في الحفاظ على صحة وسلامة الجميع داخل الجامعة، بالإضافة الى دورها فى التوعية المستمرة للعاملين بالجامعة بأهمية توافر كل الاشتراطات الصحة والسلامة المهنية.

وأضاف أن السلامه والصحه المهنيه ليس هدفها فقط الحفاظ على المنشآت بل الحفاظ على العنصر البشري وهو ما تسعى إليه الجامعة في كل منشآتها من خلال مراعاة كل الاشتراطات الصحة والسلامة المهنية وتدريب العنصر البشري على وسائل الصحة والسلامة المهنية.

من جانبه، أكد الدكتور ابراهيم راجح، أن ورشة العمل تأتي في إطار توعية العاملين بالكليات والمدن الجامعية بالجامعة بأهمية توافر إرشادات السلامة والصحة المهنية من أجل حماية العنصر البشري من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل، والحفاظ على مقومات العنصر المادي المتمثل في المنشآت وما تحتويه من أجهزة ومعدات بالاضافة الى توفير وتنفيذ كل اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي.

جامعة بنها تنظم ورشة عمل عن السلامة والصحة المهنية
جامعة بنها تنظم ورشة عمل عن السلامة والصحة المهنية
جامعة بنها تنظم ورشة عمل عن السلامة والصحة المهنية
جامعة بنها تنظم ورشة عمل عن السلامة والصحة المهنية

[image:6:center]

جامعة بنها تنظم ورشة عمل عن السلامة والصحة المهنية

[image:8:center]

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مجلس الوزراء ينعى المشير محمد حسين طنطاوى

مجلس الوزراء ينعى المشير محمد حسين طنطاوى

القوات المسلحة تنعى المشير طنطاوي .. قائد من قادة حرب أكتوبر المجيدة

القوات المسلحة تنعى المشير طنطاوي .. قائد من قادة حرب أكتوبر المجيدة

السيسي ناعيًا المشير طنطاوي : مصر فقدت اخلص ابناءها وهب حياته لخدمة وطنه في أكثر من نصف قرن

السيسي ناعيًا المشير طنطاوي : مصر فقدت اخلص ابناءها وهب حياته لخدمة وطنه في أكثر من نصف قرن

احباط تهريب 2300 كارت ميمورى قادمة من الإمارات عبر مطار برج العرب (صور)

احباط تهريب 2300 كارت ميمورى قادمة من الإمارات عبر مطار برج العرب (صور)