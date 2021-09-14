جامعة بنها تنظم ورشة عمل عن السلامة والصحة المهنية (صور)

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نظمت الوحدة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث بجامعة بنها، ورشة عمل عن السلامة والصحة المهنية بالجامعات المصرية، وذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس الجامعة والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ابراهيم راجح المدير التنفيذي للوحدة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث.

وقال بيان صحفي، الثلاثاء، إن الورشة حاضر فيها الدكتورة مي محمد السيد استشاري السلامة والصحة المهنية وعضو لجنة السلامة والصحة المهنية وبحضور أعضاء من هيئة التدريس و عددا من العاملين بالجامعة والمحافظة ووزارة الصحة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، على الدور التي تقوم به وحدة إدارة الأزمات والكوارث بالجامعة في الحفاظ على صحة وسلامة الجميع داخل الجامعة، بالإضافة الى دورها فى التوعية المستمرة للعاملين بالجامعة بأهمية توافر كل الاشتراطات الصحة والسلامة المهنية.

وأضاف أن السلامه والصحه المهنيه ليس هدفها فقط الحفاظ على المنشآت بل الحفاظ على العنصر البشري وهو ما تسعى إليه الجامعة في كل منشآتها من خلال مراعاة كل الاشتراطات الصحة والسلامة المهنية وتدريب العنصر البشري على وسائل الصحة والسلامة المهنية.

من جانبه، أكد الدكتور ابراهيم راجح، أن ورشة العمل تأتي في إطار توعية العاملين بالكليات والمدن الجامعية بالجامعة بأهمية توافر إرشادات السلامة والصحة المهنية من أجل حماية العنصر البشري من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل، والحفاظ على مقومات العنصر المادي المتمثل في المنشآت وما تحتويه من أجهزة ومعدات بالاضافة الى توفير وتنفيذ كل اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي.

جامعة بنها تنظم ورشة عمل عن السلامة والصحة المهنية

جامعة بنها تنظم ورشة عمل عن السلامة والصحة المهنية

جامعة بنها تنظم ورشة عمل عن السلامة والصحة المهنية

جامعة بنها تنظم ورشة عمل عن السلامة والصحة المهنية

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جامعة بنها تنظم ورشة عمل عن السلامة والصحة المهنية

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