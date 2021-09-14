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مصرع موظف سقط أثناء صيانة أحد أعمدة الإنارة بقليوب

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مصرع موظف سقط أثناء صيانة أحد أعمدة الإنارة بقليوب مصرع موظف سقط أثناء صيانة أحد أعمدة الإنارة بقليوب

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لقى موظف بمجلس مدينة قليوب بمحافظة القليوبية، الثلاثاء، مصرعه خلال عمله بصيانة أحد أعمدة الإناره بنطاق مجلس المدينة، حيث سقط من أعلى السلم.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم مصطفى الديب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب بمصرع موظف بمجلس مدينة قليوب.

انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة قليوب، وتبين وفاته خلال قيامه بصيانة أحد أعمدة الإنارة بنطاق مجلس مدينة قليوب.

تم نقل الجثة للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي صرحت بدفن جثة المتوفى عقب ورود تقرير مفتش الصحة.

المصرى اليوم

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