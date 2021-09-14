نجاح أول جراحة من نوعها لتطويل العظام وإصلاح التشوهات في «بئر العبد المركزي»

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نجح الطاقم الطبى من أساتذة كليات الطب بالجامعات وفريق طبى من مستشفى بئر العبدالمركزى، الثلاثاء، في إجراء أول جراحة من نوعها لتطويل العظام واصلاح تشوهات العظام.

وقال الدكتور تامر حمدى مدير إدارة المستشفى، في بيان، الثلاثاء، إنه تم إجراء أول عمليتين لتطويل العظام وإصلاح تشوهات العظام.. حيث تم إجراء جراحة تطويل عظام بواسطه جهاز ال ار اس (LRS) لطفل يبلغ من العمر ١٢ عامًا، فتم عمل تطول لوتر العضلة الأمامية للفخذ بسبب تيبس الركبة، وتم أيضاً اجراء جراحة استعدال لتشوه بعظام الطرف السفلى لمريض يبلغ من العمر ٤٠ عاما، حيث تم عمل شق عظمى للفخذ والساق.

وأشار إلى أن هذه الجراحة تعد نقلة نوعية للخدمات التي تقدمها المستشفى وخاصة قسم جراحة العظام والمفاصل لخدمة أهالى بئر العبدوالمناطق المجاورة بمحافظة شمال سيناء، مقدما الشكر والتقدير للطاقم الطبى الذي قام باجراء الجراحة، وهم كل من الدكتور، محمد سلامة حمدى، مدرس واستشارى جراحة العظام والمفاصل وكسور الحوض في القصر العينى بجامعة القاهرة، الدكتور، محمود مدبولى، مدرس مساعد وأخصائى جراحة عظام الأطفال في القصر العينى بجامعة القاهرة ،الدكتور ،عبدالرحمن اسماعيل، مدرس مساعد التخدير في القصر العينى بجامعة القاهرة ،الدكتورة، هدير محمد ممدوح ،مدرس مساعد التخدير في القصر العينى بجامعة القاهرة، بجانب فنيو العظام والتمريض والأشعة بالمستشفى .