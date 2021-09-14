اتحاد الكرة يرد على اجتماع الأندية في بيان رسمي

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أكد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد أنه ماض في تنفيذ خارطة الطريق التي تؤدي إلى انتخاب مجلس إدارة للاتحاد، وأنه في انتظار نشر لائحة النظام الأساسي الجديدة للاتحاد في الجريدة الرسمية، حيث تم إرسالها إلى الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات نشرها حتى يمكن للاتحاد الدعوة للانتخابات وفق اللائحة والقانون.

وكان الاتحاد المصري برئاسة أحمد مجاهد قد حاول إجراء الانتخابات في شهر يناير الماضي فور تسلمه المهمة إلا أن القرارات الاحترازية لمواجهة كورونا حالت دون ذلك، كما حاول عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في مقترحات الأعضاء بتعديل بعض بنود اللائحة إلا أن الاتحاد الدولي رأى أن يترك الأمر لمجلس الإدارة المنتخب، كما سعت اللجنة المكلفة لإدارة الاتحاد لإجراء الانتخابات قبل انتهاء مدتها في 31 يوليو الماضي، إلا أن القانون نص على إقامة الانتخابات بعد الدورة الأولمبية وليس أثناء إقامتها.