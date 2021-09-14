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وزارة التعليم: 17% من العاملين بالوزارة حصلوا على جرعتين من لقاح كورونا حتى الآن

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وزارة التعليم: 17% من العاملين بالوزارة حصلوا على جرعتين من لقاح كورونا حتى الآن وزارة التعليم: 17% من العاملين بالوزارة حصلوا على جرعتين من لقاح كورونا حتى الآن

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الثلاثاء، أعداد العاملين بالتعليم قبل الجامعي الذين تلقوا لقاح التطعيم ضد ، وذلك في إطار الاهتمام ببدء العام الدراسي الجديد 2021/ 2022 حضوريًا بالمدارس، وحرصًا على سلامة جموع العاملين بالمنظومة التعليمية والطلاب.

وأشارت الوزارة إلى أن أعداد العاملين بجميع المديريات التعليمية الحاصلين على جرعتين لقاح التطعيم حتى الآن، يبلغ 266995 بنسبة 17%، بينما يبلغ أعداد العاملين الحاصلين على جرعة واحدة 501697 بنسبة 31%، ويبلغ عدد المسجلين لتلقى اللقاح 859942 بنسبة 54%، في حين أن عدد العاملين الجاري تسجيلهم 61992 بنسبة 4%، من إجمالي 1604891 عدد العاملين على مستوى مديريات التربية والتعليم في الـ27 محافظة.

كانت وزارة التربية والتعليم قد شددت على اتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية نحو الإسراع في تسجيل العاملين على موقع وزارة الصحة والسكان، مؤكدة أنه لن يُسمح للعاملين بدخول مقر العمل عند بدء العام الدراسي إلا بعد تلقي اللقاح سواء بالمدارس الحكومية أوالخاصة أو الدولية، وأن انتظام العام الدراسي الجديد بالمدارس يتوقف على نسب تلقي المعلمين للقاح.

المصرى اليوم

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