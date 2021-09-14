رئيس مدينة الحسنة يشهد اصطفاف المعدات استعدادًا لموسم الأمطار والسيول

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شهد اللواء أسامه أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء، الثلاثاء، اصطفاف المعدات استعدادا لموسم الأمطار والسيول، وذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأكد رئيس المدينة على اتخاذ جميع التدابير الاحترازية والتدابير اللازمه تحسبا لأي طوارئ، خاصة مع اقتراب موسم الشتاء، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار إلى وضع خريطه بالامكانات المتاحة لمواجهة السيول والامطار المحتملة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بجانب الربط بين جميع الإدارات المعنية ومجلس المدينة للوقوف على الوضع أولًا بأول.