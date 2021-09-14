بعد 7 سنوات من الغياب.. ميلان يرفع راية التحدي قبل مواجهة ليفربول

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تعود جماهير نادي آي سي ميلان الإيطالي لمشاهدة فريقها في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد غياب دام لـ7 أعوام، حيث تعود آخر مشاركة إلى موسم 2013-2014 عندما ودع البطولة أمام أتلتيكو مدريد من دور الـ16.



ورغم غياب الروسونيري عن الكأس ذات الأذنين فإن له باع طويل في دوري أبطال أوروبا ويمتلك أرقاماً تاريخية لم يستطع الكثيرون الوصول إليها.



ويعود آخر تتويج للفريق «اللومباردي» في دوري أبطال أوروبا إلى عام 2007 عندما كان يمتلك تشكيلة مرعبة وتاريخية تضم ديدا وكافو وأليساندرو نيستا وباولو مالديني وأندريا بيرلو وكلارنس سيدورف وجينارو غاتوزو وريكاردو كاكا وأندريه شيفشينكو وفيليبو إنزاجي.



ورغم ابتعاده عن المنصة طيلة هذه المدة، فإنه حافظ على مكانه كثاني أكثر المتوجين بـ7 ألقاب، ولا يتقدم عليه سوى ريال مدريد الذي فاز باللقب 13 مرة.

وتوج ميلان باللقب الأوروبي في أعوام 1963 و1969 و1989 و1990 و1994 و2003 و2007.

وخلال مشاركاته في دوري الأبطال لعب ميلان 249 مباراة، وفاز في 125 مباراة منها، مقابل 64 تعادل، و60 هزيمة، بينما سجل لاعبوه 416 هدفاً وتلقت شباكهم 233 هدفاً.

مع وجود المخضرم ستيفانو بيولي على رأس الإدارة الفنيه للفريق استطاع خلال موسم ونصف ان يعيد للميلان هيبته على المستوى المحلي بقي له أن يعيده على المستوى القاري أيضا.

بيولي الذي يعتمد على مزيج من اللاعبين الخبرات والشباب على رأسهم السويدي ابراهيموفتش استطاع ان يجد الحافز للفريق للوصول لاقوى البطولات اخيرا بعد سنوات من الجفاء.

ولأنها المشاركة الاولى منذ سنوات فلا تعول الجماهير على الفريق أن يحقق نتائج كبيرة على الاقل هذا الموسم بل ان كثيرًا من الجماهير سعيده فقط بمجرد العودة ايًا كانت النتائج وذلك عطفًا على مجموعة الموت التي وقع فيها كبير إيطاليا في دوري الأبطال.

من المتوقع أن يبدأ بيولي بالتشكيل الأخير لمباراة الفريق امام لاتسيو بالدوري المحلي (ماينان، كالابريا، توموري، رومانيولي، ثيو هيرنانديز، كيسي، تونالي، فلورينزي، دياز، لياو، ريبيتش)

يذكر أن القرعة أسفرت عن وقوع ميلان بالمجموعة الثانية برفقة (أتلتيكو مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي وبورتو البرتغالي.)