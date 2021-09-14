أخبار عاجلة

سيول وبَرَد وغبار.. ما الذي تحمله التقلبات الجوية لـ "48 ساعة مقبلة"؟! -
لأول مرة.. فيلم بالألوان الطبيعية لزيارة "المؤسس" لمصر يعرضه التلفزيون -
مجلس الوزراء ينعى المشير محمد حسين طنطاوى -
أهالي الأفلاج يطالبون بفعاليات لمشاركة المجتمع الاحتفال باليوم الوطني -
مثل هذا اليوم قبل 89 عاماً.. إعلان اسم المملكة بعد توحيد البلاد على يد المؤسس -
فيديو مرعب.. شاهد ما حدث لشاب بأحد شوارع الأردن -
الجوازات تصدر 7344 قرارًا إداريًّا خلال شهر محرم -
عناصر إخوانية تمّ القبض عليهم.. انقلاب فاشل بالسودان وبيان عسكري مرتقب -
"النمر": 3 أسباب لضعف عضلة القلب.. وهذه العادات اليومية تنشطها -
في المكسيك وبالفيديو.. حريق يُحَوّل حفل زفاف إلى كارثة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزيرة الثقافة تعلن بدء اختبارات الدفعة الثالثة من صنايعية

Print
وزيرة الثقافة تعلن بدء اختبارات الدفعة الثالثة من صنايعية مصر وزيرة الثقافة تعلن بدء اختبارات الدفعة الثالثة من صنايعية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية باستمرار تنفيذ محاور التنمية المستدامة في مجالات صون الهوية التراثية، أعلنت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة عن بدء قبول الدارسين بالدفعة الثالثة من مبادرة صنايعية التي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط .

قالت عبدالدايم إن مبادرة صنايعية مصر نجحت خلال دفعتيها الأولى والثانية في خلق جيل جديد من المبدعين في مجال الحرف التراثية التي تعد أحد رموز الهوية المصرية، وأشارت إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ المراحل التالية من المبادرة التي تستهدف إعادة إحياء الحرف التقليدية وتنميتها، مؤكدة مواكبتها لإستراتيجية الدولة الرامية إلى خلق مجالات عمل جديدة تمثل مشروعات اقتصادية تساهم في تنمية الدخل القومي.

من جانبه، قال رئيس صندوق التنمية الثقافي إن عدد المتقدمين للتدريب في الدفعة الثالثة من المبادرة بلغ نحو 300 متقدم لمختلف الحرف التراثية المتاحة وهى الخزف، التطعيم بالصدف وقشرة الخشب، أشغال النحاس (نقش وأركيت)، الحلي والخيامية، وأضاف انه يقوم بإجراء المقابلات الشخصية معهم مجموعة من المتخصصين بمجالات الفنون المختلفة، وأكد استكمال تدريب المشاركين بالدفعة الثانية من المبادرة خلال الفترة الحالية.

يشار أن مبادرة «صنايعية مصر» تقبل الراغبين في التدريب على الحرف التراثية والتقليدية من سن 18 وحتي 45 عامًا وتعمل على تأهيلهم وإكسابهم خبرات تُتيح لهم الحصول على فرص عمل وإقامة قاعدة إنتاجية جديدة للمشروعات الصغيرة والمُتناهية الصغر لخريجي المُبادرة، ويتضمن برنامج التدريب جانبا نظريا يتم على يد مجموعة من الأساتذة بكليات الفنون، وتشمل التصميم، الخط العربي، الزخارف النباتية وكيفية تطبيقها في المنتجات الفنية إلى جانب محاضرات ريادة الأعمال والتسويق التي تتم بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر التابع لمجلس الوزراء، وجانبا عمليا تحت إشراف مجموعة من أمهر الحرفيين بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
لأول مرة.. فيلم بالألوان الطبيعية لزيارة "المؤسس" لمصر يعرضه التلفزيون

لأول مرة.. فيلم بالألوان الطبيعية لزيارة "المؤسس" لمصر يعرضه التلفزيون

السيسي ناعيًا المشير طنطاوي : مصر فقدت اخلص ابناءها وهب حياته لخدمة وطنه في أكثر من نصف قرن

السيسي ناعيًا المشير طنطاوي : مصر فقدت اخلص ابناءها وهب حياته لخدمة وطنه في أكثر من نصف قرن

شاهد هذه ملكة جمال مصر للمراهقين ووصيفتها لعام 2021

شاهد هذه ملكة جمال مصر للمراهقين ووصيفتها لعام 2021

لحظة اخيار ملكة جمال مصر 2021

لحظة اخيار ملكة جمال مصر 2021