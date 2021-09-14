زوجة المنتحر بالوراق: دخن سيجارة وقفز من شرفة المنزل

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كشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، تفاصيل انتحار رجل أربعيني بالقفز من شرفة شقته في منطقة الوراق.

أفادت التحقيقات بأن الرجل كان يأخذ أدوية للعلاج النفسي، خلال الفترة الأخيرة.

وقالت زوجة الرجل، للنيابة، إنه يوم الواقعة كانت مشغولة في تنظيف المنزل وأولادهما الـ4 ناموا، فلاحظت زوجها شارد الظن وتوجه للشرفة بعد إشعاله سيجارة وما أن انتهى من تخدينها حتى ألقى بنفسه.

وكشفت معاينة النيابة عن إلقاء الرجل نفسه من الطابق الـ4، ما أدى إلى تهشم في الجمجمة وإحداث كدمات وسحجات بالجسد، وإصابة قدمية.

وطلبت النيابة بانتداب خبراء مصلحة الطب الشرعي، لتشريح جثة المجني عليه، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

تلقى قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها انتحار رجل في العقد الـ4 من الطابق الـ4 من شرفة منزله، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة الرجل مسجي على الأرض بالشارع.