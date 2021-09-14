تشميع مصنع غير مرخص لفرم وتصنيع لحوم مجهولة المصدر بمركز شبين الكوم

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أعلنت مروة زهران رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم عن ضبط مصنع غير مرخص لفرم وتصنيع اللحوم بإحدى قرى مركز شبين الكوم، حيث تم ضبط ما يزيد على 100كجم لحوم متنوعة (كبدة ، لحوم مفرومة ، لحم بلدى) بالإضافة إلى لحوم مذبوحة خارج السلخانة وأخرى مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، هذا وقد تم تشميع وغلق المصنع والتحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك خلال حملة مسائية مكبرة شنتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى وذلك لإحكام الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية للتأكد من جودة السلع المعروضة وصلاحيتها.

من جانبه، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة لمواجهة مروجي اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية للحد من انتشار السلع المغشوشة حفاظاً على حقوق المواطنين.