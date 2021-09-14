أخبار عاجلة

سيول وبَرَد وغبار.. ما الذي تحمله التقلبات الجوية لـ "48 ساعة مقبلة"؟! -
لأول مرة.. فيلم بالألوان الطبيعية لزيارة "المؤسس" لمصر يعرضه التلفزيون -
مجلس الوزراء ينعى المشير محمد حسين طنطاوى -
أهالي الأفلاج يطالبون بفعاليات لمشاركة المجتمع الاحتفال باليوم الوطني -
مثل هذا اليوم قبل 89 عاماً.. إعلان اسم المملكة بعد توحيد البلاد على يد المؤسس -
فيديو مرعب.. شاهد ما حدث لشاب بأحد شوارع الأردن -
الجوازات تصدر 7344 قرارًا إداريًّا خلال شهر محرم -
عناصر إخوانية تمّ القبض عليهم.. انقلاب فاشل بالسودان وبيان عسكري مرتقب -
"النمر": 3 أسباب لضعف عضلة القلب.. وهذه العادات اليومية تنشطها -
في المكسيك وبالفيديو.. حريق يُحَوّل حفل زفاف إلى كارثة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

تشميع مصنع غير مرخص لفرم وتصنيع لحوم مجهولة المصدر بمركز شبين الكوم

Print
تشميع مصنع غير مرخص لفرم وتصنيع لحوم مجهولة المصدر بمركز شبين الكوم تشميع مصنع غير مرخص لفرم وتصنيع لحوم مجهولة المصدر بمركز شبين الكوم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مروة زهران رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم عن ضبط مصنع غير مرخص لفرم وتصنيع اللحوم بإحدى قرى مركز شبين الكوم، حيث تم ضبط ما يزيد على 100كجم لحوم متنوعة (كبدة ، لحوم مفرومة ، لحم بلدى) بالإضافة إلى لحوم مذبوحة خارج السلخانة وأخرى مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، هذا وقد تم تشميع وغلق المصنع والتحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك خلال حملة مسائية مكبرة شنتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى وذلك لإحكام الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية للتأكد من جودة السلع المعروضة وصلاحيتها.

من جانبه، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة لمواجهة مروجي اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية للحد من انتشار السلع المغشوشة حفاظاً على حقوق المواطنين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مجلس الوزراء ينعى المشير محمد حسين طنطاوى

مجلس الوزراء ينعى المشير محمد حسين طنطاوى

القوات المسلحة تنعى المشير طنطاوي .. قائد من قادة حرب أكتوبر المجيدة

القوات المسلحة تنعى المشير طنطاوي .. قائد من قادة حرب أكتوبر المجيدة

السيسي ناعيًا المشير طنطاوي : مصر فقدت اخلص ابناءها وهب حياته لخدمة وطنه في أكثر من نصف قرن

السيسي ناعيًا المشير طنطاوي : مصر فقدت اخلص ابناءها وهب حياته لخدمة وطنه في أكثر من نصف قرن

احباط تهريب 2300 كارت ميمورى قادمة من الإمارات عبر مطار برج العرب (صور)

احباط تهريب 2300 كارت ميمورى قادمة من الإمارات عبر مطار برج العرب (صور)