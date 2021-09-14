وكيل إمارة تبوك يدشن برنامج سفير الحياة للإسعافات الأولية

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تقديم شهادة معتمدة من هيئة الهلال الأحمر السعودي لكل متدرب

دشن وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني بمكتبه بالإمارة اليوم -إلكترونياً - , فعاليات برنامج سفير الحياة للإسعافات الأولية والذي ينظمه فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة، وذلك برعاية أمير منطقة تبوك, الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز.

يأتي هذا ضمن سلسلة البرامج المقدمة في اليوم العالمي للإسعافات الأولية والذي يصادف (الرابع عشر) من شهر سبتمبر من كل عام.

وخلال اللقاء استمع "الحقباني" إلى شرح من مدير فرع الهلال الأحمر بمنطقة تبوك نواف بن مياح العنزي عن الفعاليات والبرامج والأنشطة المصاحبة للبرنامج، حيث أوضح العنزي أن البرنامج الذي التحق به عدد من منسوبي إمارة المنطقة يتضمن إقامة دورات تدريبية في الإسعافات الطبية الأولية التي تواجه المواطنين والمقيمين أثناء حياتهم اليومية، مثل حالات توقف القلب وإيقاف النزيف، وعمل الإنعاش القلبي الرئوي والحوادث، وكذلك التعريف بتطبيق أسعفني..

وأضاف العنزي أنه سيتم تقديم شهادة معتمدة من هيئة الهلال الاحمر السعودي لكل متدرب.. مقدمًا شكره لوكيل إمارة منطقة تبوك على تدشين فعاليات برنامج سفير الحياة للإسعافات الأولية.