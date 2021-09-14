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نقل نقاط فرز دخول الرجال للساحة الجنوبية الغربية بالمسجد النبوي

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ضمن جهود الرئاسة العامة لتسهيل دخول الزوار للروضة الشريفة

نقل نقاط فرز دخول الرجال للساحة الجنوبية الغربية بالمسجد النبوي

قامت إدارة تنظيم الزيارة والتفويج بالمسجد النبوي بنقل نقطة الفرز للرجال من الساحة الجنوبية الشرقية للمسجد النبوي إلى الساحة الجنوبية الغربية أمام باب أبي بكر الصديق.

يأتي هذا حرصاً من وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للزوار والمصلين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتسهيل عملية الدخول للزيارة والتفويج.

وأوضح مدير إدارة تنظيم الزيارة والتفويج منصور صلاح الجهني أن نقل نقطة الفرز جاء لتسهيل وتيسير دخول الزوار للروضة الشريفة، حيث تم تحديد أماكن انتظار الزوار في داخل الحرم القديم، مؤكداً أن ذلك يأتي حرصاً على سلامة وراحة الزوار والمصلين وتمكينهم من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة.

نقل نقاط فرز دخول الرجال للساحة الجنوبية الغربية بالمسجد النبوي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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